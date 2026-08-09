Burze wracają do Polski! Gdzie będzie grzmiało w poniedziałek?

Burze przejdą przez część Polski. Wiatr może osiągać 90 km/h. Gdzie zagrzmi 10 sierpnia?

Uwaga, burze wracają do Polski! Pierwsza część poniedziałku, 10 sierpnia powinna być spokojna. Burze nie są wtedy spodziewane. Sytuacja zacznie się zmieniać w godzinach popołudniowych, gdy nad Polską będzie przesuwał się chłodny front atmosferyczny. Jako pierwsze odczują to zachodnie rejony kraju. Z czasem strefa, w której mogą tworzyć się burze, będzie przesuwać się dalej. Największe prawdopodobieństwo burz prognozowane jest przede wszystkim w Wielkopolsce i na Kujawach. Zagrzmieć może również na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach.

Burze 10 sierpnia. Silny wiatr i grad

Największym zagrożeniem podczas burz będzie wiatr. Jego porywy mogą osiągać około 70-85 km/h, a lokalnie około 90 km/h. Jeśli burze połączą się w większy układ, punktowo wiatr może być jeszcze silniejszy. Możliwy jest również grad. Najczęściej jego średnica ma wynosić od 1 do 2 cm, ale lokalnie może dochodzić do 2-3 cm. Burzom będą towarzyszyć także intensywne opady deszczu. Prognozowane sumy wynoszą przeważnie od 10 do 20 mm, a miejscami od 20 do 30 mm. Nie można wykluczyć pojedynczych silniejszych burz. Warunki mogą sprzyjać powstawaniu burz wielokomórkowych, a lokalnie także układów liniowych. Niewielkie jest natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia pojedynczych superkomórek.

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz