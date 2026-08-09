Burze wracają do Polski! Gdzie będzie grzmiało w poniedziałek?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-09 16:00

W poniedziałek, 10 sierpnia, pogoda zacznie się zmieniać. Do Polski od północnego zachodu wejdzie chłodny front atmosferyczny, który przyniesie burze. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia obejmuje Wielkopolskę, Kujawy, część Pomorza oraz Warmię i Mazury. Podczas burz możliwe będą porywy wiatru do 70-85 km/h, a lokalnie około 90 km/h. Miejscami spadnie też grad i mocno popada.

Błyskawice przecinają ciemne, burzowe chmury na nocnym niebie. O prognozie burz dla Polski przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com Zdjęcie poglądowe

Burze przejdą przez część Polski. Wiatr może osiągać 90 km/h. Gdzie zagrzmi 10 sierpnia?

Uwaga, burze wracają do Polski! Pierwsza część poniedziałku, 10 sierpnia powinna być spokojna. Burze nie są wtedy spodziewane. Sytuacja zacznie się zmieniać w godzinach popołudniowych, gdy nad Polską będzie przesuwał się chłodny front atmosferyczny. Jako pierwsze odczują to zachodnie rejony kraju. Z czasem strefa, w której mogą tworzyć się burze, będzie przesuwać się dalej. Największe prawdopodobieństwo burz prognozowane jest przede wszystkim w Wielkopolsce i na Kujawach. Zagrzmieć może również na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach.

Burze 10 sierpnia. Silny wiatr i grad

Największym zagrożeniem podczas burz będzie wiatr. Jego porywy mogą osiągać około 70-85 km/h, a lokalnie około 90 km/h. Jeśli burze połączą się w większy układ, punktowo wiatr może być jeszcze silniejszy. Możliwy jest również grad. Najczęściej jego średnica ma wynosić od 1 do 2 cm, ale lokalnie może dochodzić do 2-3 cm. Burzom będą towarzyszyć także intensywne opady deszczu. Prognozowane sumy wynoszą przeważnie od 10 do 20 mm, a miejscami od 20 do 30 mm. Nie można wykluczyć pojedynczych silniejszych burz. Warunki mogą sprzyjać powstawaniu burz wielokomórkowych, a lokalnie także układów liniowych. Niewielkie jest natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia pojedynczych superkomórek.

Sonda
Czy boisz się burzy?
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA POGODY
BURZE
PROGNOZA