Ten polonez na studniówce bije na głowę wszystkie występy!

Występ radomskich maturzystów zaskakuje! „Chciałbym łamać stereotypy”

To już tradycja, rok po roku w sieci pojawia się fala nagrań z studniówek. Szkoły chwalą się tradycyjnym tańcem. Jednak wśród wszystkich znajdują się te, które przełamują rutynę i przygotowują nieziemskie choreografie. Jedną z nich była ta, przygotowana przez Michała Ankiewicza, choreografa, artystę i absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.

– Praca nie należała do łatwych. Za takim dziełem, takim dużym sukcesem, zawsze kryje się ciężka praca i dużo poświęceń ze strony zarówno mojej, jak i młodzieży. Jednak efekt mówi sam za siebie. To przerosło nasze oczekiwania! – mówił w rozmowie z „Super Expressem” Michał Ankiewicz.

To świeża, łamiąca wszelkie stereotypy choreografia. Michał swoim odważnym podejściem łączy klasykę z nowoczesnością. Łamie stereotypy zamieniając wszystko w sztukę. – Jestem osobą bardzo odważną. Moje pomysły są takie same, odważne. Nie boję się ich realizować. Choreografią przygotowaną dla maturzystów mogłem wyrazić to, co miałem w głowie. Młodzież, pomimo pracy, była bardzo chętna na takie przedsięwzięcie. Bardzo chętnie uczestniczyła w próbach i w całym polonezie – dodaje artysta.

Dyrektorka liceum jest pod wielkim wrażeniem. „To była wielka przyjemność oglądać ich taniec”

– Jestem pod wielkim wrażeniem, że udało się to dopiąć w całość. Gratuluję swoim uczniom za to, że byli w stanie nauczyć się wszystkich kroków, przejść, to była wielka przyjemność oglądać ich taniec, biorąc pod uwagę to, że oni nigdy nie tańczyli profesjonalnie. Pracowali ciężko, niemalże od początku września, ale efekt, zresztą jak widać, jest niesamowity – mówiła nam dyrektorka liceum, Agnieszka Ścieglińska.

Jak się okazuje, to jednak nie pierwszy raz, kiedy Michał zaskoczył! W zeszłym roku, maturzyści, którzy również pracowali pod wodzą artysty, wytańczyli „Odlot Maturalny”. Ten występ też możecie obejrzeć w mediach społecznościowych!