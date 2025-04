Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Ten trend sztucznej inteligencji podbija internet. Zobacz, jak wyglądają figurki kandydatów na prezydenta

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami, a kampania nabiera tempa. Ale co by było, gdybyśmy mogli spojrzeć na kandydatów z zupełnie innej perspektywy? Dzięki sztucznej inteligencji stało się to możliwe. Użytkownicy mediów społecznościowych oszaleli na punkcie trendu "Action Figure Trend", zamieniając się w lalki i figurki akcji. My postanowiliśmy pójść o krok dalej i sprawdzić, jak kandydaci na prezydenta prezentowaliby się jako zabawki. Efekty? Sprawdźcie w naszej galerii.