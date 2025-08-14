Termometry w Warszawie biją rekordy. Tak gorąco jeszcze nie było. „Nie ma czym oddychać!”

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-14 15:24

− Słońce jakby stanęło w miejscu nad Warszawą − mówi „Super Expressowi” Tamara Wilczyńska (60 l.), patrząc na rozpalone ulice stolicy. Termometry pokazują ponad 30 stopni Celsjusza, asfalt się nagrzewa, a powietrze stoi jak w piecu. Miasto ostrzega przed falą upałów i uruchamia specjalne punkty chłodu, ale warszawiacy już teraz czują, że to najgorętsze dni tego lata.

Warszawa znalazła się w epicentrum fali upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe ostrzeżenie obowiązujące do piątku, 15 sierpnia, do godziny 20. Dni przynoszą żar sięgający 34 stopni Celsjusza, a nocami temperatura spada jedynie do 15-19 stopni, nie dając mieszkańcom wytchnienia.

Już o dziewiątej rano było duszno, a teraz, w środku dnia, powietrze stoi jak w piecu − opowiada pani Tamara, która przy metrze Centrum Kopernika sprzedaje zimną lemoniadę.

Człowiek wychodzi na chwilę na słońce i ma wrażenie, że asfalt pod nogami zaczyna się topić. Nawet w cieniu jest gorąco, a lekki wiatr, który czasem zawieje, wcale nie chłodzi − dodaje.

Miasto apeluje: pij wodę, szukaj cienia

W ramach akcji „Uwaga Upały!” warszawski ratusz prowadzi kampanię informacyjną w komunikacji miejskiej, mediach społecznościowych i urzędach. Przypomina, by pić duże ilości wody, unikać przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, nosić przewiewne ubrania i nakrycia głowy oraz pomagać dzieciom, seniorom i osobom przewlekle chorym.

Lekarze ostrzegają: wysoka temperatura może prowadzić do odwodnienia, udaru cieplnego, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Póki co trzeba szukać cienia i pić dużo wody, bo w takim upale łatwo się odwodnić − przypomina pani Tamara.

147 Miejsc Chłodu w Warszawie

Miasto uruchomiło 147 specjalnych punktów, w których można schronić się przed żarem. Znajdują się m.in. w bibliotekach, domach kultury, urzędach dzielnic. Miejsca te często są klimatyzowane, oferują dostęp do wody i miejsca do siedzenia.

Lokalizacje można sprawdzić, skanując kody QR z plakatów i ulotek, albo na stronie internetowej kampanii „Uwaga Upały!”.

Ochłody można też szukać przy miejskich zraszaczach ustawionych w 16 dzielnicach. Kurtyny wodne stoją m.in. na Rondo Wiatraczna, Placu Narutowicza, w Parku Górczewska czy przy Pałacu Kultury i Nauki, gdzie w Rodzinnej Strefie Sportu działa instalacja rozpylająca delikatną mgiełkę wodną. W upalne dni przy takich punktach ustawiają się kolejki, a dzieci traktują je jak wakacyjną atrakcję.

Pani Tamara liczy, że w weekend przyjdzie upragnione ochłodzenie. − Podobno jeszcze jutro ma być tak samo gorąco. Trzeba to po prostu przeczekać mówi, spoglądając na bezchmurne, palące niebo nad stolicą.

