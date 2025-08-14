Wielki upał w czasie defilady Wojska Polskiego. Co z psami? Znamy szczegóły

Defilada Wojska Polskiego 2025. Upał dyktuje warunki

Jak informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego, podczas Święta Wojska Polskiego w Warszawie, 15 sierpnia, odbędzie się defilada na Wisłostradzie. Prognozowane są jednak wysokie temperatury.

− W defiladzie wojskowej nie wezmą udziału psy. Jest to spowodowane przewidywanymi upały tego dnia. Wystąpi jednak pododdział koni ze Szwadronu Kawalerii Polskiej, będzie ich 28. Uwzględniliśmy wszystkie ich potrzeby w naszych planach. Zapewniona będzie opieka weterynaryjna – w okolicy cytadeli konie będą miały miejsce odpoczynku. Będą miały również nieograniczony dostęp do wody oraz pożywienia − powiedziała „SE” płk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W związku z wysokimi temperaturami, Sztab Generalny WP zaapelował do uczestników i widzów defilady o regularne nawadnianie się. Na trasie parady zostaną rozmieszczone punkty z wodą pitną.

− Aby zadbać o wasze zdrowie i komfort, przygotowaliśmy punkty z wodą pitną, które będą zlokalizowane w kluczowych miejscach na trasie defilady. Prosimy o regularne nawadnianie się i dbanie o swoje samopoczucie. Zachęcamy do korzystania z wyznaczonych punktów, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem i podziwiać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej − czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Prognoza pogody na 15 sierpnia 2025 roku. Upał i ostrzeżenia IMGW

W dzień defilady wojskowej w Warszawie, prognozowana jest bardzo ciepła, wręcz upalna pogoda.

Od godzin przedpołudniowych temperatura będzie szybko rosnąć, osiągając około 29 stopni Celsjusza w południe, a między 14 a 17 nawet 33 stopni Celsjusza. Niebo ma być w większości przejściowo zachmurzone, z momentami pełnego słońca, co w połączeniu z upałem może potęgować odczucie gorąca.

Jak przygotować się na defiladę w upalny dzień?

W związku z upałami, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, które pozwolą cieszyć się defiladą w komfortowych warunkach:

Nawodnienie: Pij dużo wody przez cały dzień.

Nakrycie głowy: Chroń głowę przed słońcem, nosząc kapelusz lub czapkę.

Okulary przeciwsłoneczne: Zabezpiecz oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Krem z filtrem: Nałóż krem z wysokim filtrem, aby chronić skórę przed poparzeniami.

Przewiewne ubrania: Wybieraj jasne, przewiewne ubrania, które pozwolą skórze oddychać.

Cień: Staraj się przebywać w cieniu, jeśli to możliwe.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, będzie można w pełni cieszyć się defiladą Wojska Polskiego, nawet w upalny dzień.

