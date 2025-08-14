Wielki upał w czasie defilady Wojska Polskiego. Co z psami? Znamy szczegóły

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-14 12:27

Upały dają się we znaki! Podczas tegorocznej defilady Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia 2025 roku w Warszawie, zabraknie... psów. Decyzja ta została podjęta ze względu na prognozowane wysokie temperatury. Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Joanna Klejszmit, zapewniła w rozmowie z „Super Expressem”, że priorytetem jest dobro zwierząt. Na paradzie będzie można podziwiać jedynie konie ze Szwadronu Kawalerii Polskiej. Sprawdź szczegóły!

Defilada Wojska Polskiego 2025. Upał dyktuje warunki

Jak informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego, podczas Święta Wojska Polskiego w Warszawie, 15 sierpnia, odbędzie się defilada na Wisłostradzie. Prognozowane są jednak wysokie temperatury.

W defiladzie wojskowej nie wezmą udziału psy. Jest to spowodowane przewidywanymi upały tego dnia. Wystąpi jednak pododdział koni ze Szwadronu Kawalerii Polskiej, będzie ich 28. Uwzględniliśmy wszystkie ich potrzeby w naszych planach. Zapewniona będzie opieka weterynaryjna – w okolicy cytadeli konie będą miały miejsce odpoczynku. Będą miały również nieograniczony dostęp do wody oraz pożywienia − powiedziała „SE” płk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W związku z wysokimi temperaturami, Sztab Generalny WP zaapelował do uczestników i widzów defilady o regularne nawadnianie się. Na trasie parady zostaną rozmieszczone punkty z wodą pitną.

Aby zadbać o wasze zdrowie i komfort, przygotowaliśmy punkty z wodą pitną, które będą zlokalizowane w kluczowych miejscach na trasie defilady. Prosimy o regularne nawadnianie się i dbanie o swoje samopoczucie. Zachęcamy do korzystania z wyznaczonych punktów, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem i podziwiać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej − czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Prognoza pogody na 15 sierpnia 2025 roku. Upał i ostrzeżenia IMGW

W dzień defilady wojskowej w Warszawie, prognozowana jest bardzo ciepła, wręcz upalna pogoda.

Od godzin przedpołudniowych temperatura będzie szybko rosnąć, osiągając około 29 stopni Celsjusza w południe, a między 14 a 17 nawet 33 stopni Celsjusza. Niebo ma być w większości przejściowo zachmurzone, z momentami pełnego słońca, co w połączeniu z upałem może potęgować odczucie gorąca.

Jak przygotować się na defiladę w upalny dzień?

W związku z upałami, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, które pozwolą cieszyć się defiladą w komfortowych warunkach:

  • Nawodnienie: Pij dużo wody przez cały dzień.
  • Nakrycie głowy: Chroń głowę przed słońcem, nosząc kapelusz lub czapkę.
  • Okulary przeciwsłoneczne: Zabezpiecz oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.
  • Krem z filtrem: Nałóż krem z wysokim filtrem, aby chronić skórę przed poparzeniami.
  • Przewiewne ubrania: Wybieraj jasne, przewiewne ubrania, które pozwolą skórze oddychać.
  • Cień: Staraj się przebywać w cieniu, jeśli to możliwe.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, będzie można w pełni cieszyć się defiladą Wojska Polskiego, nawet w upalny dzień.

Defilada Wojska Polskiego bez psów. Upały pokrzyżowały plany. Znamy szczegóły
7 zdjęć

Polecany artykuł:

Defilada Wojska Polskiego 2025. Sprawdź zmiany w komunikacji miejskiej 15 sierp…
Wojskowa defilada w Warszawie. Szykują się potężne utrudnienia
Sonda
Czy będzięsz oglądał defiladę?
Drogowskazy
Kto nie powinien mieć psa? DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
Media Expert i Mediaexpert.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DEFILADA
DEFILADA WOJSKOWA
DEFILADA W WARSZAWIE