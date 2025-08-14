Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, w związku z defiladą, w czwartek i piątek (14-15 sierpnia) wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Zamknięte zostaną niektóre ulice i mosty, co wpłynie na codzienne trasy wielu mieszkańców.

− To wielki zaszczyt dla Warszawy, że możemy być partnerem tak wspaniałej defilady z okazji święta Wojska Polskiego. Ta współpraca oczywiście ma wymiar organizacyjny – w przygotowaniach do parady uczestniczą wszystkie stołeczne służby miejskie. Ale to partnerstwo ma również charakter informacyjny, ponieważ na wszystkich miejskich kanałach zapraszamy warszawianki, warszawiaków, ale też wszystkich turystów do uczestnictwa w paradzie. Cały czas informujemy również o wyzwaniach, które towarzyszą tak wielkiemu przedsięwzięciu, przede wszystkim jeśli chodzi o ograniczenia komunikacyjne. Dlatego namawiamy wszystkich do tego, żeby korzystać z transportu publicznego, który jest wizytówką Warszawy. Wspieramy również nasze wojsko i widzów, jeśli chodzi o dostawę wody dla widzów beczkowozami na trasie defilady. Zadbamy również o bezpieczeństwo uczestników − powiedział Tomasz Mencina, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Defilada Wojska Polskiego 2025. Gdzie i kiedy się odbędzie?

Główne uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 uroczystą zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego. Następnie, o godzinie 14, na Wisłostradzie odbędzie się defilada wojskowa. W tym roku, jak zapowiadają organizatorzy, będzie to największa defilada w historii, w której weźmie udział 4 tysiące żołnierzy oraz sprzęt wojskowy z Polski i państw sojuszniczych.

Generał brygady Damian Matysiak, zastępca dowódcy Dowództwa Garnizonu Warszawa, zachęca: − Zapraszam wszystkich mieszkańców stolicy oraz turystów do obejrzenia defilady, w której weźmie udział aż 4 tys. żołnierzy wszystkich formacji, a także wojsko armii sojuszniczych m.in. Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec czy Australii. Zaprezentujemy kilkaset rodzajów pojazdów i samolotów bojowych oraz inny sprzęt taktyczny. Niektóre z nich pokażemy po raz pierwszy.

Święto Wojska Polskiego 2025. Utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z uroczystościami, od czwartku (14 sierpnia) od godziny 16 do piątku (15 sierpnia) do godziny 16, zamknięte dla ruchu zostaną następujące ulice:

Pułkowa od Heroldów w stronę mostu Skłodowskiej-Curie,

Wisłostrada od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina,

Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady,

Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady,

Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady,

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego,

Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady,

Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady,

Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady,

Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady,

Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady,

Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady,

Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie,

Dobra od ulicy Karowej do Lipowej,

Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej,

Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza,

Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej,

Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego,

Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej.

Komunikacja miejska w Warszawie. Zmiany tras autobusów i tramwajów

W związku z zamknięciem ulic, Warszawski Transport Publiczny wprowadza zmiany w trasach autobusów i tramwajów. Od czwartku, 14 sierpnia, od godziny 16:00, zmienią się trasy linii: 100, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N14, N16, N33, N64, N83. Wszystkie linie wrócą na swoje stałe trasy w piątek o godzinie 16:00.

Dodatkowo, w czasie przelotu samolotów, w piątek w godzinach 11:30-13:30, zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. W tym czasie na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 160, 190, 409, 500, Z-5 oraz tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26 i T.

Apel o korzystanie z komunikacji miejskiej

Władze Warszawy apelują do mieszkańców i turystów o korzystanie z komunikacji miejskiej w dniach obchodów Święta Wojska Polskiego. Jest to najlepszy sposób na uniknięcie korków i dotarcie na miejsce uroczystości.