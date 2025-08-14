Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, w związku z defiladą, w czwartek i piątek (14-15 sierpnia) wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Zamknięte zostaną niektóre ulice i mosty, co wpłynie na codzienne trasy wielu mieszkańców.
− To wielki zaszczyt dla Warszawy, że możemy być partnerem tak wspaniałej defilady z okazji święta Wojska Polskiego. Ta współpraca oczywiście ma wymiar organizacyjny – w przygotowaniach do parady uczestniczą wszystkie stołeczne służby miejskie. Ale to partnerstwo ma również charakter informacyjny, ponieważ na wszystkich miejskich kanałach zapraszamy warszawianki, warszawiaków, ale też wszystkich turystów do uczestnictwa w paradzie. Cały czas informujemy również o wyzwaniach, które towarzyszą tak wielkiemu przedsięwzięciu, przede wszystkim jeśli chodzi o ograniczenia komunikacyjne. Dlatego namawiamy wszystkich do tego, żeby korzystać z transportu publicznego, który jest wizytówką Warszawy. Wspieramy również nasze wojsko i widzów, jeśli chodzi o dostawę wody dla widzów beczkowozami na trasie defilady. Zadbamy również o bezpieczeństwo uczestników − powiedział Tomasz Mencina, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Defilada Wojska Polskiego 2025. Gdzie i kiedy się odbędzie?
Główne uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 uroczystą zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego. Następnie, o godzinie 14, na Wisłostradzie odbędzie się defilada wojskowa. W tym roku, jak zapowiadają organizatorzy, będzie to największa defilada w historii, w której weźmie udział 4 tysiące żołnierzy oraz sprzęt wojskowy z Polski i państw sojuszniczych.
Generał brygady Damian Matysiak, zastępca dowódcy Dowództwa Garnizonu Warszawa, zachęca: − Zapraszam wszystkich mieszkańców stolicy oraz turystów do obejrzenia defilady, w której weźmie udział aż 4 tys. żołnierzy wszystkich formacji, a także wojsko armii sojuszniczych m.in. Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec czy Australii. Zaprezentujemy kilkaset rodzajów pojazdów i samolotów bojowych oraz inny sprzęt taktyczny. Niektóre z nich pokażemy po raz pierwszy.
Święto Wojska Polskiego 2025. Utrudnienia w ruchu drogowym
W związku z uroczystościami, od czwartku (14 sierpnia) od godziny 16 do piątku (15 sierpnia) do godziny 16, zamknięte dla ruchu zostaną następujące ulice:
- Pułkowa od Heroldów w stronę mostu Skłodowskiej-Curie,
- Wisłostrada od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina,
- Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady,
- Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady,
- Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady,
- Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego,
- Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady,
- Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady,
- Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady,
- Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady,
- Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady,
- Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady,
- Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie,
- Dobra od ulicy Karowej do Lipowej,
- Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej,
- Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza,
- Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej,
- Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego,
- Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,
- Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,
- Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,
- Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.
Objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej.
Komunikacja miejska w Warszawie. Zmiany tras autobusów i tramwajów
W związku z zamknięciem ulic, Warszawski Transport Publiczny wprowadza zmiany w trasach autobusów i tramwajów. Od czwartku, 14 sierpnia, od godziny 16:00, zmienią się trasy linii: 100, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N14, N16, N33, N64, N83. Wszystkie linie wrócą na swoje stałe trasy w piątek o godzinie 16:00.
Dodatkowo, w czasie przelotu samolotów, w piątek w godzinach 11:30-13:30, zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. W tym czasie na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 160, 190, 409, 500, Z-5 oraz tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26 i T.
Apel o korzystanie z komunikacji miejskiej
Władze Warszawy apelują do mieszkańców i turystów o korzystanie z komunikacji miejskiej w dniach obchodów Święta Wojska Polskiego. Jest to najlepszy sposób na uniknięcie korków i dotarcie na miejsce uroczystości.