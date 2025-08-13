W najbliższy długi weekend stolica stanie się prawdziwym poligonem drogowo-komunikacyjnym. Mieszkańców Warszawy czekają jednocześnie prace drogowe w kilku punktach miasta, zmiany tras autobusów i tramwajów, zawieszenia przystanków, a do tego duże wydarzenie − defilada wojskowa.
Od czwartku 14 sierpnia późnym wieczorem do poniedziałku 18 lub wtorku 19 sierpnia w wielu dzielnicach trzeba będzie liczyć się z objazdami, dłuższymi czasami przejazdu i specjalnymi rozkładami jazdy.
Przebudowa skrzyżowania Wołoskiej i Uniechowskiego
W dniach 15–17 sierpnia wstrzymany zostanie ruch tramwajów na odcinku Woronicza – PKP Służewiec.
- Linia 18 – zmiana trasy w obu kierunkach: Pl. Narutowicza – … – Woronicza – Woronicza.
- Linia 31 – kursowanie zawieszone.
- Z-1 – trasa w obu kierunkach: Dw. Centralny – … – Wołoska (prosto) – Marynarska – Sasanki – PKP Służewiec.
Zawieszone zostaną m.in. przystanki: Woronicza 03, Konstruktorska 03 i 04, Domaniewska 03 i 04, Rondo Unii Europejskiej 03 i 04, Postępu 03 i 04, Wynalazek 01 i 02, PKP Służewiec 11–15.
Frezowanie północnej jezdni ul. Kasprzaka
Od 14 sierpnia (ok. 22:00) do 18 sierpnia (ok. 4:00) autobusy pojadą objazdami. W dniach 15–17 sierpnia:
- Linia 105 – w kierunku Os. Górczewska: Rondo Daszyńskiego – … – Kasprzaka – Płocka – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – … – Os. Górczewska.
- Linia 178 – w kierunku Skoroszy: Rondo Daszyńskiego/Konwiktorska – … – Kasprzaka – Płocka – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia – Al. Jerozolimskie – … – Skorosze.
Frezowanie ul. Powązkowskiej
Prace od 14 sierpnia (22:00) do 17 sierpnia (4:00) spowodują zmiany tras:
- 180 – w kierunku Wilanowa: Chomiczówka – … – Powązkowska – Dzika – al. Jana Pawła II – Stawki – Okopowa – … – Wilanów.
- N41 – w kierunku Dw. Centralny: Młociny-UKSW – … – Powązkowska – Dzika – al. Jana Pawła II – Stawki – Smocza – Anielewicza – … – Dw. Centralny.
- N91 – w kierunku Dw. Centralny: Cm. Północny-Brama Zach. – … – Powązkowska – Dzika – al. Jana Pawła II – Stawki – Okopowa – … – Dw. Centralny.
Zawieszony zostanie przystanek Powązkowska 01. Zmienią się rozkłady jazdy linii 180, 409, N41 i N91.
Frezowanie wschodniej jezdni ul. Popiełuszki
Od 14 sierpnia (22:00) do 18 sierpnia (4:00) zmienią się trasy:
- 114 – w obu kierunkach zmiany przez Słowackiego, Włościańską i Broniewskiego.
- 122 – objazd przez Mickiewicza, pl. Inwalidów, al. Wojska Polskiego i Broniewskiego.
- N13 i N63 – w kierunku Nowodworów/Chotomowa przez Broniewskiego, al. Armii Krajowej i Modlińską.
- N46 – w obu kierunkach objazd przez Mickiewicza, pl. Inwalidów i al. Jana Pawła II.
Zawieszone zostaną przystanki m.in. Pl. Wilsona 06, Suzina 01 i 02, Ks. Popiełuszki 05 i 06. Uruchomione będą m.in. Sady Żoliborskie 01, Pl. Inwalidów 06, Pl. Grunwaldzki 01, 09, 10.
Zamknięcie odcinka ul. Wilanowskiej (DW 724) w Łyczynie i Słomczynie
Od 14 do 19 sierpnia zamknięta będzie jezdnia od ul. Łyczyńskiej do ul. Jabłoniowej w obu kierunkach.
- 742 – objazd przez Warszawską, Piłsudskiego, Warecką, Prostą, Sarenki i Jabłoniową.
- L14 i L15 – objazd przez Jabłoniową i drogę lokalną w Słomczynie (DW 868).
Zawieszone zostaną m.in. przystanki: Od Lasu 01, Łyczyńska 01 i 02, Słomczyn-Szkoła 01 i 02. Uruchomiony będzie przystanek Jabłoniowa 03.
W weekend odbędzie się również defilada wojskowa, co spowoduje dodatkowe zamknięcia ulic w centrum Warszawy i kolejne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Organizatorzy apelują, by w miarę możliwości korzystać z metra i planować podróże z wyprzedzeniem.