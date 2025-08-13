Defilada wojskowa i prace drogowe sparaliżują Warszawę. Lista utrudnień. Objazdy i zawieszenia linii

Warszawa czeka na weekend pełen utrudnień w ruchu − od 14 do 19 sierpnia 2025 roku w stolicy i okolicach zaplanowano liczne prace drogowe, zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, a także defiladę wojskową. Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z objazdami, zawieszeniami kursów i specjalnymi rozkładami jazdy. Gdzie będą utrudnienia?

W najbliższy długi weekend stolica stanie się prawdziwym poligonem drogowo-komunikacyjnym. Mieszkańców Warszawy czekają jednocześnie prace drogowe w kilku punktach miasta, zmiany tras autobusów i tramwajów, zawieszenia przystanków, a do tego duże wydarzenie − defilada wojskowa.

Od czwartku 14 sierpnia późnym wieczorem do poniedziałku 18 lub wtorku 19 sierpnia w wielu dzielnicach trzeba będzie liczyć się z objazdami, dłuższymi czasami przejazdu i specjalnymi rozkładami jazdy.

Przebudowa skrzyżowania Wołoskiej i Uniechowskiego

W dniach 15–17 sierpnia wstrzymany zostanie ruch tramwajów na odcinku Woronicza – PKP Służewiec.

  • Linia 18 – zmiana trasy w obu kierunkach: Pl. Narutowicza – … – Woronicza – Woronicza.
  • Linia 31 – kursowanie zawieszone.
  • Z-1 – trasa w obu kierunkach: Dw. Centralny – … – Wołoska (prosto) – Marynarska – Sasanki – PKP Służewiec.

Zawieszone zostaną m.in. przystanki: Woronicza 03, Konstruktorska 03 i 04, Domaniewska 03 i 04, Rondo Unii Europejskiej 03 i 04, Postępu 03 i 04, Wynalazek 01 i 02, PKP Służewiec 11–15.

Frezowanie północnej jezdni ul. Kasprzaka

Od 14 sierpnia (ok. 22:00) do 18 sierpnia (ok. 4:00) autobusy pojadą objazdami. W dniach 15–17 sierpnia:

  • Linia 105 – w kierunku Os. Górczewska: Rondo Daszyńskiego – … – Kasprzaka – Płocka – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – … – Os. Górczewska.
  • Linia 178 – w kierunku Skoroszy: Rondo Daszyńskiego/Konwiktorska – … – Kasprzaka – Płocka – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia – Al. Jerozolimskie – … – Skorosze.

Frezowanie ul. Powązkowskiej

Prace od 14 sierpnia (22:00) do 17 sierpnia (4:00) spowodują zmiany tras:

  • 180 – w kierunku Wilanowa: Chomiczówka – … – Powązkowska – Dzika – al. Jana Pawła II – Stawki – Okopowa – … – Wilanów.
  • N41 – w kierunku Dw. Centralny: Młociny-UKSW – … – Powązkowska – Dzika – al. Jana Pawła II – Stawki – Smocza – Anielewicza – … – Dw. Centralny.
  • N91 – w kierunku Dw. Centralny: Cm. Północny-Brama Zach. – … – Powązkowska – Dzika – al. Jana Pawła II – Stawki – Okopowa – … – Dw. Centralny.

Zawieszony zostanie przystanek Powązkowska 01. Zmienią się rozkłady jazdy linii 180, 409, N41 i N91.

Frezowanie wschodniej jezdni ul. Popiełuszki

Od 14 sierpnia (22:00) do 18 sierpnia (4:00) zmienią się trasy:

  • 114 – w obu kierunkach zmiany przez Słowackiego, Włościańską i Broniewskiego.
  • 122 – objazd przez Mickiewicza, pl. Inwalidów, al. Wojska Polskiego i Broniewskiego.
  • N13 i N63 – w kierunku Nowodworów/Chotomowa przez Broniewskiego, al. Armii Krajowej i Modlińską.
  • N46 – w obu kierunkach objazd przez Mickiewicza, pl. Inwalidów i al. Jana Pawła II.

Zawieszone zostaną przystanki m.in. Pl. Wilsona 06, Suzina 01 i 02, Ks. Popiełuszki 05 i 06. Uruchomione będą m.in. Sady Żoliborskie 01, Pl. Inwalidów 06, Pl. Grunwaldzki 01, 09, 10.

Zamknięcie odcinka ul. Wilanowskiej (DW 724) w Łyczynie i Słomczynie

Od 14 do 19 sierpnia zamknięta będzie jezdnia od ul. Łyczyńskiej do ul. Jabłoniowej w obu kierunkach.

  • 742 – objazd przez Warszawską, Piłsudskiego, Warecką, Prostą, Sarenki i Jabłoniową.
  • L14 i L15 – objazd przez Jabłoniową i drogę lokalną w Słomczynie (DW 868).

Zawieszone zostaną m.in. przystanki: Od Lasu 01, Łyczyńska 01 i 02, Słomczyn-Szkoła 01 i 02. Uruchomiony będzie przystanek Jabłoniowa 03.

W weekend odbędzie się również defilada wojskowa, co spowoduje dodatkowe zamknięcia ulic w centrum Warszawy i kolejne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Organizatorzy apelują, by w miarę możliwości korzystać z metra i planować podróże z wyprzedzeniem.

