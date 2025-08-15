Tłumy na defiladzie wojskowej w Warszawie. „Moja wnuczka chce być żołnierzem”

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-15 16:24

Defilada z okazji święta Wojska Polskiego to za każdym razem wielkie wydarzenie, które niczym magnes przyciąga wielkie tłumy ludzi. Czołgi, mundury, podniebne show i biało-czerwone flagi – co roku 15 sierpnia Wisłostrada zamienia się w scenę wojskowego spektaklu. „Super Express” rozmawiał z widzami tego pokazu siły.

Tłumy na defiladzie wojskowej w Warszawie. „Moja wnuczka chce być żołnierzem”

15 sierpnia 2025 r. przypadłą 105. rocznica bitwy warszawskiej 1920 r. zwanej „Cudem nad Wisłą”. Z tej okazji odbył się w stolicy szereg uroczystości. Jak zwykle nastąpiła uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego, jednak to wydarzenia na Wisłostradzie przyciągnęły największą liczbę osób. Nasz reporter spotkał pana Andrzeja z wnuczkami Wiktorem i Moniką. – Wnuczka chce być żołnierzem, wnuczek jest pierwszy raz, a ja już któryś z kolei… Patrzę, jak maszerują, i widzę w nich kolejne pokolenie — młode, dumne, gotowe nieść dalej to, co inni zaczęli – mówił nam poruszony mężczyzna.

Za mundurem panny sznurem, więc w tym roku nie zabrakło również płci pięknej. – Żołnierze idą równo, jakby każdy krok był odmierzony co do centymetra. Mundury mają wyprasowane, buty lśnią, a na twarzach widać skupienie. Kiedy mijają, słychać tylko rytm kroków i muzykę orkiestry, wszystko razem wygląda bardzo dostojnie i poważnie. Człowiek od razu czuje, że to nie jest zwykły marsz, tylko prawdziwa uroczystość. Na defiladzie jesteśmy dopiero pierwszy raz! – mówiły naszemu reporterowi podekscytowane Zuzia i Magda.

Setki sztuk sprzętu wojskowego i tysiące żołnierzy. Próba do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego

Polecany artykuł:

Defilada wojskowa 15 sierpnia w Warszawie. Święto Wojska Polskiego w stolicy
Tłumy na defiladzie wojskowej w Warszawie
20 zdjęć

Na widowisko przyszli też stali bywalcy. – To nie pierwszy raz, gdy w sierpniowe święto przychodzimy zobaczyć defiladę. Mimo upału warto było czekać. Nas najbardziej interesowały przelatujące nad Wisłą samoloty – powiedzieli Hanna i Artur. – Chcemy jeszcze zobaczyć czołgi Abrams.

Święto Wojska Polskiego 2025
53 zdjęcia
Dostałbyś się do wojska? Rozwiąż QUIZ z wiedzy niezbędnej zawodowemu żołnierzowi
Pytanie 1 z 13
Najdłuższą lądową linię graniczną Polska posiada z:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

15 SIERPNIA
DEFILADA W WARSZAWIE