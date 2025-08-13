Otwierają Muzeum Bitwy Warszawskiej! Pięć lat budowy, osiem lat od podpisania umowy. Gigant na wzgórzu Ossowa gotowy

Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Wielkie otwarcie po latach perypetii

Wydarzenia związane z otwarciem Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie wpisują się w program oficjalnych obchodów 105. rocznicy Cudu nad Wisłą. W sobotę (16 sierpnia) o godz. 12 na terenie przy Muzeum rozpocznie się piknik z pokazem sprzętu wojskowego, koncertem i stoiskami grup rekonstrukcji historycznej. O godz. 13 nastąpi uroczyste otwarcie, a po nim rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. Od poniedziałku trzeba już będzie kupować bilety. – Bezpłatne zwiedzanie Muzeum w sobotę będzie możliwe od godz. 17 do 20, a w niedzielę w godz. 12-19 – zapowiada Magdalena Rochnowska, wicedyrektor Muzeum Wojska Polskiego, które odpowiadało za budowę w Ossowie.

Czego można spodziewać się dziś w środku Muzeum Bitwy Warszawskiej? Według zapowiedzi przedstawicieli MWP wystawa na dwóch piętrach ma być w dużej części multimedialna, immersyjna. W instalacje z replikami sprzętu wojskowego zostaną „wplecione” eksponaty pochodzące z Muzeum Wojska Polskiego i artefakty - broń i umundurowanie. Wśród tych najciekawszych historycznie - jedyny zachowany w zbiorach Muzeum Wojska bolszewicki sztandar, który Polacy zdobyli w Bitwie Warszawskiej. Za ekspozycję odpowiada firma Group AV, która dopiero w lutym tego roku usłyszała, że otrzymuje kontrakt wart blisko 13 mln zł (brutto). Poprzedni konkurs unieważniono. Krótki czas realizacji, to i krótki czas zwiedzania. Uda się przejść przez nie w 70 minut, co realnie oznacza, że przeciętny gość „przebiegnie” je w niecałą godzinę.