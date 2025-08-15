Defilada wojskowa 15 sierpnia w Warszawie. Święto Wojska Polskiego w stolicy
Święto Wojska Polskiego to dzień, w którym oddajemy hołd żołnierzom i celebrujemy siłę polskiej armii. W tym roku obchody zapowiadają się wyjątkowo okazale. Centralnym punktem uroczystości będzie defilada wojskowa w Warszawie, która ma szansę przejść do historii jako największa tego typu impreza w ostatnich latach.
W Warszawie od rana trwają uroczystości. O godz. 8 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W godz. 10-18 odbywają się pokazy współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli. Wstęp jest wolny. O godz. 10 nastąpiła uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Pl. J. Piłsudskiego. Punktem kulminacyjnym, na który wszyscy czekają, jest defilada wojskowa, która po południu ruszy Wisłostradą. W wydarzeniu biorą udział najważniejsze osoby w kraju, a wśród nich prezydent, premier oraz minister obrony narodowej.
Tuż przed godz 13 Prezydent Karol Nawrocki zakończył swoje przemówienie. Przed nim mowę wygłosił też Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Salwa armatnia dała sygnał do rozpoczęcia wyczekiwanej przez wszystkich defilady.
Artykuł będzie aktualizowany.
Defilada wojskowa 2024: Co widzimy Wisłostradzie?
Defilada wojskowa to widowiskowe wydarzenie, które przyciągnęło tłumy widzów. Na Wisłostradzie mogą podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, a także zobaczyć żołnierzy z różnych formacji. Udział w niej bierze ponad 4 tys. żołnierzy.
Utrudnienia w ruchu w Warszawie
W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego należy spodziewać się utrudnień w ruchu w centrum Warszawy. Zamknięte zostaną niektóre ulice, a komunikacja miejska może kursować zmienionymi trasami. Szczegółowe informacje na temat zmian w organizacji ruchu można znaleźć na stronach internetowych Zarządu Transportu Miejskiego.