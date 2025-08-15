Defilada wojskowa 15 sierpnia w Warszawie. Święto Wojska Polskiego w stolicy

Święto Wojska Polskiego to dzień, w którym oddajemy hołd żołnierzom i celebrujemy siłę polskiej armii. W tym roku obchody zapowiadają się wyjątkowo okazale. Centralnym punktem uroczystości będzie defilada wojskowa w Warszawie, która ma szansę przejść do historii jako największa tego typu impreza w ostatnich latach.

W Warszawie od rana trwają uroczystości. O godz. 8 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W godz. 10-18 odbywają się pokazy współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli. Wstęp jest wolny. O godz. 10 nastąpiła uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Pl. J. Piłsudskiego. Punktem kulminacyjnym, na który wszyscy czekają, jest defilada wojskowa, która po południu ruszy Wisłostradą. W wydarzeniu biorą udział najważniejsze osoby w kraju, a wśród nich prezydent, premier oraz minister obrony narodowej.

Tuż przed godz 13 Prezydent Karol Nawrocki zakończył swoje przemówienie. Przed nim mowę wygłosił też Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Salwa armatnia dała sygnał do rozpoczęcia wyczekiwanej przez wszystkich defilady.

Artykuł będzie aktualizowany.

Defilada wojskowa 2024: Co widzimy Wisłostradzie?

Defilada wojskowa to widowiskowe wydarzenie, które przyciągnęło tłumy widzów. Na Wisłostradzie mogą podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, a także zobaczyć żołnierzy z różnych formacji. Udział w niej bierze ponad 4 tys. żołnierzy.

Utrudnienia w ruchu w Warszawie

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego należy spodziewać się utrudnień w ruchu w centrum Warszawy. Zamknięte zostaną niektóre ulice, a komunikacja miejska może kursować zmienionymi trasami. Szczegółowe informacje na temat zmian w organizacji ruchu można znaleźć na stronach internetowych Zarządu Transportu Miejskiego.

Święto Wojska Polskiego. Na defiladę przyszły tłumy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.