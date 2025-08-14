Defilada, pikniki, koncerty, pokazy sprzętu wojskowego, wystawy i inscenizacje historyczne. Od czwartku do niedzieli Warszawa i Mazowsze świętować będą 105. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W piątek centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się godz. 10 na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, a w południe przeniosą się na Wisłostradę. Defilada w Warszawie i parada morska na Helu będą kulminacją święta w dniu 15 sierpnia. W sobotę obchody przeniosą się pod Warszawę. W Ossowie otwarte zostanie budowane przez ostatnie pięć lat Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Będzie to już trzecie – ale największe – muzeum poświęcone bohaterom Cudu nad Wisłą. Jedno – niewielkie funkcjonuje już w Ossowie przy szkole, drugie zostało otwarte dwa lata temu w Radzyminie. O głównym bohaterze wydarzeń sprzed 105. lat – marszałku Józefie Piłsudskim opowiadać będzie przez cztery dni muzeum w Sulejówku.

Wybraliśmy kilka największych, najbardziej atrakcyjnych i najbardziej spektakularnych wydarzeń na długi weekend od 14 do 17 sierpnia 2025.

Defilada na Wisłostradzie

Cztery tysiące żołnierzy przemaszeruje w piątek 15 sierpnia Wisłostradą między mostem Gdańskim a Śląsko-Dąbrowskim z okazji Święta Wojska Polskiego. - Przed nami największa w historii defilada wojskowa – zapowiedział ją wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W piątkowej defiladzie (rozpocznie się o godz. 12) weźmie udział ponad 100 żołnierzy formacji zagranicznych, a także 300 pojazdów (czołgi K2, Abrams i Leopard, Borsuki i Rosomaki) i 50 statków powietrznych - od F-16, przez śmigłowce, po samolot wczesnego ostrzegania E-7A Wedgetail z australijską załogą. Pierwszy raz w historii defilada lądowa i powietrzna na Wisłostradzie połączona zostanie z paradą morską na wodach Bałtyku w Helu. Skąd najlepiej obserwować defiladę? Najlepsze punkty do obserwowania defilady to skarpa, bulwary i multimedialny park fontann.

Gdzie oglądać defiladę

Zmiany w komunikacji w związku z defiladą 15 sierpnia

i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Defilada 15 sierpnia 2025. Tak ćwiczyło wojsko

Piknik w Cytadeli

Część pojazdów, które przejadą Wisłostradą, będzie można później zobaczyć w Cytadeli. Piknik pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę” w Muzeum Wojska Polskiego potrwa cały dzień 15 sierpnia (godz. 10-22). W ramach atrakcji darmowe zwiedzanie Muzeum do godz. 18 spotkania z żołnierzami, saperski tor przeszkód, strzelnica kontenerowa i wojskowa grochówka. Ze sprzętu w Cytadeli można będzie obejrzeć z bliska m.in. wyrzutnię rakietową „Langusta”, artyleryjski wóz „Rak”, łódź operacyjną Zodiak Hurricane czy roboty saperskie.

Szczegóły pikniku przy Muzeum Wojska Polskiego TUTAJ

i Autor: Portal Obronny/ Creative Commons Muzeum Wojska Polskiego

Inscenizacja Bitwy w Ossowie

Ossów będzie w weekend w centrum wydarzeń w związku z otwarciem Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Uroczystości zaczną się tam już w piątek o godz. 11:45 – Apelem Poległych na Cmentarzu Bohaterów 1920 r. i Mistrzostwami Polskich Formacji Kawaleryjskich od godz. 13.

W sobotę 16 sierpnia o godz. 13 uroczystość otwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Po nim o godz. 16 na placu przed Muzeum rozegrana zostanie wielka inscenizacja historyczna, nawiązująca do wydarzeń sprzed 105 lat.

Od godz. 17 i w niedzielę Muzeum Bitwy Warszawskiej będzie dostępne dla zwiedzających.

Przeczytaj także historię budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej

i Autor: ARTUR HOJNY SE/ East News Ossów: rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Wystawa stała w muzeum w Radzyminie

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. istnieje już w Radzyminie – nie mylić z tym otwieranym w sobotę w Ossowie! Jest nowym oddziałem warszawskiego Muzeum Niepodległości, stworzonym w odnowionym oryginalnym dworku naprzeciwko Cmentarza Bohaterów Bitwy Warszawskiej. Zostało otwarte dwa lata temu, a w piątek o godz. 11 pokaże gotową już wystawę stałą. Ekspozycja zawiera materiały z epoki i bogatą kolekcją malarstwa związanego z rokiem 1920.

Szczegóły TUTAJ

Jazz i tort przy „Milusinie” w Sulejówku

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku świętuje piąte urodziny. Organizuje z tej okazji niezwykłą podróż w czasie. Od czwartku do niedzieli stanie tam sprzęt wojskowy, strzelnica elektroniczna i ścieżka saperska. W czwartek odbędą się pokazy psów służbowych, a w piątek - kostiumów filmowych gwiazd dwudziestolecia międzywojennego. Punktem kulminacyjnym będzie plenerowy koncert Jazz Bandu Młynarski-Masecki, o godz. 19.30, a poprzedzi go degustacja urodzinowego tortu.

Szczegóły TUTAJ

i Autor: ARTUR HOJNY / SUPER EXPRESS/ Archiwum prywatne