Pożar wybuchł w nocy w pomieszczeniu technicznym na stacji metra Racławicka. Ogień spowodował, że linia M1 została sparaliżowana. Utrudnienia spowodowały, że mieszkańcy byli wściekli, a komunikacja miejska nie nadążała z rozładowaniem potoków pasażerów, którzy zostali pozbawieni tego ważnego środka transportu. Wiele osób błądziło w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań.

Po awarii prezydent Warszawy zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Po jego zakończeniu podzielił się najważniejszymi informacjami dotyczącymi pożaru i jego skutków:

"Ze względów bezpieczeństwa technicy mogli wejść do miejsca gdzie wybuchł pożar dopiero po zakończeniu akcji strażaków. Uszkodzenia są poważne. Zakładamy, że naprawa urządzeń do sterowania ruchem pociągów na południowym odcinku metra potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Potem czeka nas kilka godzin testów - chcemy mieć pewność, że cały system poprawnie zadziała i nic nie zagrozi bezpieczeństwu pasażerów"

- poinformował Rafał Trzaskowski na platformie X.

Naprawa linii M1 w najlepszym jeszcze potrwa i w najlepszym przypadku może zakończyć się dopiero w środę. Do tego czasu mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami i dłuższym dojazdem do celu. Jak podkreślił Rafał Trzaskowski, prace naprawcze muszą być przeprowadzone dokładnie i starannie, by zapewnić pasażerom maksimum bezpieczeństwa.

Na szczęście we wtorek po południu uruchomiono odcinek metra Dworzec Gdański - Młociny, co nieco rozwiązało problem. Na pozostałym odcinku, który nadal jest wyłączony z użytku, kursuje komunikacja zastępcza.

Bieżące informacje na temat działania warszawskiego metra można uzyskać w punktach obsługi pasażera, a także w mediach społecznościowych.

