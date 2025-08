Tłumy ruszyły na Jasną Górę! Wierni z Warszawy w drodze do Matki Boskiej

Pielgrzymki na Jasną Górę wyruszyły z Warszawy

Sierpień to w całej Polsce czas szczególny – okres pielgrzymek do Częstochowy. Wierni z różnych zakątków kraju wyruszają, by pokłonić się Matce Boskiej Jasnogórskiej. We wtorek, 5 sierpnia, z Warszawy wyruszyły dwie ważne grupy pątników: Warszawska Akademicka Piesza Pielgrzymka Metropolitalna oraz Warszawsko-Praska Piesza Pielgrzymka.

Akademicka tradycja z błogosławieństwem Wyszyńskiego

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna to inicjatywa z ponad czterdziestoletnią tradycją. Jej początki sięgają 1981 roku, a pomysłodawcą był sam kardynał Stefan Wyszyński. To pielgrzymka z duszą i historią!

290 km modlitwy i zadumy

W tym roku Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna potrwa od 5 do 14 sierpnia. Pątnicy mają do pokonania około 290 km. Każdego dnia będą przechodzić około 35 km, podzielonych na krótsze etapy. Pielgrzymka rozpoczęła się przed kościołem św. Anny w Warszawie, a po dziesięciu dniach marszu dotrze do klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie. Trasa wiedzie przez malownicze sanktuaria maryjne, takie jak:

Niepokalanów

Miedniewice

Boguszyce

Krzemienica

Inowłódz

Smardzewice

Sulejów

Przerąb

Gidle

Mstów

Przewodnikiem pielgrzymki jest rektor Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie.

Abp Galbas: "Pielgrzymka to rekolekcje, nie challenge!"

Arcybiskup Adrian Galbas podczas homilii skierował do pielgrzymów ważne słowa:

„Najważniejsze jest, aby od samego początku to, na co się decydujecie, było rekolekcjami. Nie wakacyjną przygodą. Nie tylko życiowym challengem, który pomoże zbadać, jaka jest nasza wydolność fizyczna, psychiczna i duchowa. Ale przede wszystkim, żeby od początku to były rekolekcje, to znaczy pozbieranie się na nowo”.

Dodał również, że ważne jest, by „podziękować sobie, Panu Bogu, ludziom, którzy pomagają być scalonym, być zjednoczonym jakoś wewnętrznie”. Podkreślił, że fundamentem pojednania jest Słowo Boże:

„Nie można się pojednać w oparciu o cokolwiek. Można się pojednać tylko w oparciu o Słowo Boże, ponieważ tam jest pokazany nasz obraz, który Bóg chciałby w nas widzieć”.

Hierarcha zaznaczył, że „Słowo Boże jest jak lustro, które pokaże mi mnie samego dzisiaj bez makijażu, bez przebrań, bez maski, takiego jakim jestem. To jest droga do pojednania. To jest droga do spotkania”.

Przywołał także przykład Piotra Apostoła, zwracając uwagę, że „w każdym człowieku ściera się wiara z niewiarą. Nie jest tak, że jestem zawsze wierzący. I nie jest tak, że jestem zawsze niewierzący. Niewierzący człowiek ma przebłyski bycia wierzącym. A nawet nie przebłyski, tylko dużo więcej. A wierzący ma czasami długie etapy bycia de facto niewierzącym”. Dodał, że w takich chwilach ratuje nas uznanie, że „ja nie jestem Bogiem”.

Strażacy i wierni z Pragi też w drodze!

Również we wtorek wyruszyła Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza, a wraz z nią Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin. W środę ze stolicy wyruszy 314. Warszawska Pielgrzymka Piesza nazywana "paulińską". To prawdziwa fala wiary, która zmierza ku Jasnej Górze!