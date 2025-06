Pociągiem prosto na plażę. To będzie najtańsze połączenie z Warszawy nad morze

Pociąg „Słoneczny” będzie kursował codziennie z Warszawy Zachodniej do Ustki w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia. Ze stolicy wyruszy o godzinie 6:17, aby dotrzeć do Ustki o godzinie 12:30. Podróż powrotna z Ustki zaplanowana jest na godzinę 15:10, z przyjazdem do Warszawy Zachodniej o godzinie 21:38. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą uniknąć korków i cieszyć się komfortową podróżą.

Dodatkowo, w każdy weekend (soboty, niedziele i święta) uruchomiony zostanie pociąg „Słoneczny BIS”. Będzie on kursował na trasie Warszawa Zachodnia − Gdynia Główna − Warszawa Zachodnia. Ze stacji początkowej odjedzie o godzinie 10:04, a do Gdyni Głównej dojedzie w niewiele ponad 3 godziny (o 14:07). Po krótkim postoju, o godzinie 14:52 „Słoneczny BIS” wyruszy w drogę powrotną do Warszawy, gdzie zakończy bieg o godzinie 18:56.

Atrakcyjne ceny biletów wakacyjny hit. Ile trzeba zapłacić?

Ceny biletów pozostają niezmienione w porównaniu z ubiegłym rokiem. Bilet normalny w jedną stronę z Warszawy do Ustki kosztuje 75 zł (bilet studencki − 36,75 zł), a do Trójmiasta 60 zł (bilet studencki − niecałe 30 zł).

− Tradycyjnie już, na czas wakacji Koleje Mazowieckie uruchamiają bezpośrednie połączenia z Warszawy nad morze. Podróżni mogą w stosunkowo krótkim czasie, w komfortowych warunkach, dotrzeć do wakacyjnych miejscowości położnych na Pomorzu. Co ważne, ceny za przejazd pociągiem są dosyć atrakcyjne. Właśnie dlatego „Słoneczny” od momentu uruchomienia w 2005 r. nieustannie cieszy się dużą popularnością. W ubiegłym roku przewiózł 98,7 tys. osób, a w ciągu osiemnastu lat kursowania podróżowało nim ponad 1,5 miliona pasażerów − podkreśla Szymon Sobczak, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Kolei Mazowieckich.

Komfort i udogodnienia w pociągach

Wszystkie wagony są klimatyzowane i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz tych podróżujących z małymi dziećmi. Dodatkowo, podróżujący mogą bezpłatnie zabrać ze sobą czworonoga oraz rower.

Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy, cen biletów oraz oferty znajdują się na stronie internetowej Kolei Mazowieckich: https://sloneczny.mazowieckie.com.pl/pl.

Miłość odebrała mu rozum! Chciał zrobić zdjęcie dla ukochanej na torach. Mało nie zginął pod pociągiem! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.