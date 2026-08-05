To już 8 lat! Ochota na Kota zaprasza na wspólne świętowanie

„Ochota na Kota” obchodzi urodziny!

Ależ ten czas leci! Już od ośmiu lat punkt adopcyjny „Ochota na Kota” pomaga warszawskim mruczkom znaleźć nowe domy, a ich opiekunom zdobywać wiedzę o odpowiedzialnej opiece nad zwierzętami. Z okazji urodzin tego wyjątkowego miejska Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego zaprasza mieszkańców na wielką fetę!

Impreza odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia, przy ul. Grójeckiej 79, a atrakcji nie zabraknie.

Wielkie świętowanie na Ochocie. Atrakcje dla mieszkańców i ich kotów

Obchody rozpoczną się od bezpłatnego szkolenia z pierwszej pomocy dla kotów, które poprowadzi lekarka weterynarii Marta Lapsz. Szkolenie skierowane jest do wszystkich opiekunów, którzy chcą lepiej przygotować się na kryzysowe sytuacje wymagające szybkiej reakcji.

W godzinach 13:00-17:30 mieszkańcy stolicy będą mogli bezpłatnie zaczipować swojego kota oraz zarejestrować mikroczip w bazie Safe Animal. Wystarczy mieć ze sobą książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny dokument potwierdzający prawo własności, dokument tożsamości i oczywiście swojego kota!

W tych samych godzinach dostępne będą również bezpłatne konsultacje prowadzone przez schroniskową behawiorystkę.

One czekają na nowy dom

Jeżeli świętujemy urodziny punktu adopcyjnego, to na wydarzeniu nie może zabraknąć kotów, które wciąż czekają na swoje nowe, kochające domy. Urodzinowe wydarzenie będzie zatem świetną okazją do odwiedzenia punktu adopcyjnego, poznania mruczusiów szukających nowych domów oraz rozmowy z pracownikami Schroniska na Paluchu o procesie adopcji i odpowiedzialnej opiece nad zwierzętami.

Podaruj prezent mruczkowi

A jak urodziny to oczywiście prezenty! Każdy, kto chciałyby wesprzeć schroniskowych podopiecznych, może przynieść prezenty dla kotów. Najbardziej przydadzą się:

zabawki z walerianą,

kopacze,

piłeczki i kule węchowe,

dobrej jakości smakołyki.

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