To lotnisko tonie w długach. Wiceminister o przyszłości nowoczesnego portu na Mazowszu. „Nie będę ukrywał ani sprzedawał iluzji”

Lotnisko Warszawa-Radom generuje ogromne straty i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek otwarcie przyznaje, że nie ma co liczyć na szybką rentowność portu lotniczego. Czy czeka nas powtórka z historii i bankructwo radomskiego lotniska?