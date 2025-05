EGZAMIN MATURALNY

To najbardziej nietypowa matura w Polsce. Zdaje ją aż 5 tysięcy uczniów!

To najbardziej nietypowa matura w Polsce – i największa. Aż 5 tysięcy uczniów „Szkoły w Chmurze” zasiadło dzisiaj do egzaminu dojrzałości w nietypowym miejscu – nie w szkolnych ławkach, ale w specjalnie przygotowanym miasteczku maturalnym na terenie stadionu Legii Warszawa. To wydarzenie, które swoim rozmachem bardziej przypomina prestiżową konferencję niż egzamin pisemny z języka polskiego.