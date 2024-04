To najdziwniejsze zabytki w Warszawie. Nieprawdopodobne, co w stolicy jest pod ochroną. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia!

Najdziwniejsze zabytki Warszawy. Lista jest długa

Te najbardziej znane zabytki Warszawy potrafi wymienić nawet dziecko. Są to odwiedzane przez tłumy popularne na całym świecie atrakcje turystyczne. Zaliczają się do nich m.in. Zamek Królewski czy Grób Nieznanego Żołnierza. W rejestrze (lub ewidencji) zabytków stolicy znajdują się jednak również budynki i obiekty dość nieoczekiwane, a niekiedy nawet kontrowersyjne. Co więcej, wcale nie muszą to być miejsca kojarzące się z historią lub bardzo stare, jak można by przypuszczać.

Przyjrzeliśmy się bliżej nietypowym zabytkom Warszawy i wybraliśmy te, które zaskoczyły nas najbardziej. Na naszej liście najdziwniejszych zabytków w Warszawie znalazły się:

Oto lista niektórych spośród najbardziej nietypowych zabytków Warszawy:

pawilon Cepelii z lat 60. XX w. obok ronda Dmowskiego – w rejestrze zabytków od 2019 r.,

– w rejestrze zabytków od 2019 r., mozaiki na ścianach stacji metra M1 Ursynów i Służew – w rejestrze zabytków od 2024 r.,

– w rejestrze zabytków od 2024 r., park Pole Mokotowskie – w gminnej ewidencji zabytków od 2019 r.,

– w gminnej ewidencji zabytków od 2019 r., ozdobiony mozaikami Wojciecha Fangora dworzec kolejowy Warszawa Śródmieście – w rejestrze zabytków od 2021 r.,

– w rejestrze zabytków od 2021 r., Pałac Kultury i Nauki w Warszawie – w rejestrze zabytków od 2007 r.,

– w rejestrze zabytków od 2007 r., zagubiona wśród wieżowców kamienica Lejba Osnosa z 1911 r. – w rejestrze zabytków od 2019 r.,

– w rejestrze zabytków od 2019 r., pełniąca funkcję edukacyjną XIX-wieczna leśniczówka w Lesie Kabackim – w rejestrze zabytków od 1987 r.,

– w rejestrze zabytków od 1987 r., nieduży i mało znany park Dolina Szwajcarska w Śródmieściu – w rejestrze zabytków od 2024 r.,

– w rejestrze zabytków od 2024 r., modernistyczny Dworzec Centralny – w rejestrze zabytków od 2019 r.

Zdjęcia tych wyjątkowych miejsc można zobaczyć w poniższej galerii zdjęć. Serdecznie zapraszamy!

Co daje wpis do rejestru zabytków?

Warto wspomnieć, że objęcie ochroną konserwatorską danego miejsca zapewnia przede wszystkim ograniczenie ryzyka, że obiekt utraci swoje historyczne walory. W praktyce wpis do rejestru zabytków oznacza m.in. że każdy remont obiektu musi być uzgodniony z konserwatorem zabytków.

Co prawda z jednej strony oznacza to dla właściciela obiektu więcej formalności i wyższe koszty, jednak z drugiej zapobiega działaniom takim jak np. rozbiórka zabytku pod nowy budynek czy zniszczenie cennych elementów podczas prac remontowych.