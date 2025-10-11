To najgorsze miasto w Polsce dla kierowców. Szokujące dane. Jest gorzej niż w Berlinie i Wiedniu

Poprosiliśmy sztuczną inteligencję o wskazanie miasta w Polsce, które jest najgorsze dla kierowców. I tak według raportu o natężeniu ruchu drogowego opracowanego przez INRIX, przeciętny kierowca w Warszawie spędził w 2024 roku około 70 godzin w korkach. To wynik, który plasuje stolicę nie tylko na pierwszym miejscu w Polsce, ale również w ścisłej europejskiej czołówce najbardziej zakorkowanych miast. Eksperci zwracają uwagę, że tak wysoki wynik to efekt kilku nakładających się czynników – dynamicznego rozwoju miasta, dużego napływu kierowców spoza aglomeracji oraz wciąż niewystarczającej liczby dróg o dużej przepustowości.

Na tle innych europejskich miast Warszawa wypada gorzej niż wiele stolic regionu. Choć nie dorównuje jeszcze Londynowi czy Paryżowi, gdzie kierowcy tracą w korkach ponad 90 godzin rocznie, to już wyprzedza takie miasta jak Berlin, Praga czy Wiedeń. W zestawieniach europejskich Warszawa znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej zakorkowanych metropolii, co pokazuje, że problem komunikacyjny stolicy ma charakter strukturalny i wymaga długofalowych działań.

Warszawa nie jest jedynym miejscem, w którym kierowcy tracą cenny czas. W innych dużych miastach sytuacja również nie wygląda najlepiej. W czołówce znalazły się:

Poznań – około 57 godzin spędzonych w korkach rocznie,

Wrocław – 56 godzin,

Kraków – 53 godziny,

Gdańsk – 52 godziny,

Katowice – 46 godzin,

Łódź – 43 godziny.

W praktyce oznacza to, że kierowcy w największych polskich miastach tygodniami stoją w korkach w skali roku. Najwięcej problemów sprawiają ścisłe centra, dojazdy w godzinach szczytu i remonty prowadzone na kluczowych trasach.

