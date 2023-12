Najlepsze restauracje w Warszawie! Na liście królestwo mięsa oraz kuchnia włoska

Znamy najlepsze restauracje w stolicy!

Od 2 do 30 października 2023 trwało głosowanie użytkowników Wolt w ramach drugiej edycji plebiscytu Wolt Awards. Konsumenci na podstawie własnych doświadczeń mogli wybrać najlepsze ich zdaniem restauracje w danym mieście. W samej tylko Warszawie oddano ponad 7 tysięcy głosów! Mieszkańcy stolicy mogli wybierać ulubione lokale gastronomiczne w pięciu kategoriach: „Zielono mi”, „Comfort Food”, „All around Asia”, „Dobre, bo włoskie” i „Śniadanie do łóżka”.

Nagrody dla restauracji i głosujących

Zwycięskie restauracje otrzymają od marki Wolt specjalny pakiet, w skład którego wchodzą, m.in.: akcja promocyjna i zniżkowa, promocja i wyróżnienie w aplikacji oraz wsparcie marketingowe. Co więcej, laureaci zostaną też oznaczeni specjalnym badge’m, a załoga zwycięskich restauracji otrzyma vouchery do wykorzystania na Wolcie.

Organizatorzy plebiscytu nie zapomnieli również o głosujących. Za oddanie głosu w akcji otrzymali rabat w wysokości 10 zł do wykorzystania w aplikacji. Użytkownicy Wolt do 3 grudnia mogli też spróbować propozycji zwycięskich lokali, na które została przyznana specjalna zniżka w wysokości 10 zł przy minimalnym zamówieniu wynoszącym 50 zł.

Które restauracje pokochali warszawiacy? Odpowiedź znajdziesz w poniższej galerii zdjęć.