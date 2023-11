To najlepsze żłobki w Warszawie! Rodzice nie mieli wątpliwości

Z siekierami napadali na lokale z automatami do gier. Policjanci powalili ich na śnieg

W plebiscycie Super Żłobek 2023 wzięły udział 183 placówki, w tym 73 żłobki i 11 mini żłobków publicznych, 40 żłobków i klubów dziecięcych niepublicznych oraz 59 dziennych opiekunów (w tym 19 publicznych oraz 40 niepublicznych). Głosy na najlepsze placówki oddało ponad 4,3 tysiąca rodziców! To właśnie oni wytypowali tegorocznych zwycięzców.

Plebiscyt został przeprowadzony w podziale na cztery kategorie:

żłobki prowadzone przez m.st. Warszawę

żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez podmioty niepubliczne

punkty dziennego opiekuna prowadzone przez m.st. Warszawę

punkty dziennego opiekuna prowadzone przez podmioty niepubliczne

Jak przekazał stołeczny ratusz, tytuł "Super Żłobek 2023" w kategorii żłobki publiczne otrzymał Żłobek nr 37 przy ul. Ożarowskiej 57 w dzielnicy Wola, a w kategorii żłobki i kluby dziecięce niepubliczne Żłobek Avocado przy ul. J. Sułkowskiego 22 w dzielnicy Żoliborz.

Z kolei tytuł "Super Dzienny Opiekun 2023" w kategorii publiczny punkt dziennego opiekuna otrzymała Iwona Famulska z ul. S. Majewskiego 18/28 w dzielnicy Ochota, a w kategorii niepubliczny punkt Opieka Dzienna Radosny Dzieciak przy ul. Modlińskiej 379 w dzielnicy Białołęka.

Żłobki w Warszawie

- Opieka żłobkowa w Warszawie to nasz olbrzymi sukces. Nie tylko dlatego, że liczba miejsc zwiększyła się ponad dwukrotnie i to, że rzeczywiście utrzymujemy bezpłatne miejsca żłobkowe dla naszych warszawskich dzieci. Kadra opiekuńcza i wychowawcza we wspaniały sposób prowadzi te placówki. Osiągnęliśmy tzw. cel barceloński, konsekwentnie poprawiamy jakość opieki i warunki pracy opiekunów i opiekunek - stwierdziła wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

W Warszawie działają: 74 żłobki publiczne, 12 mini-żłobków i 27 publicznych Punktów Dziennego Opiekuna. Obecnie miejską opieką w placówkach publicznych, jak i w dotowanych przez miasto, objętych jest ponad 17. tysięcy dzieci.

Jak przekazał ratusz, z badań wynika, że jakość opieki świadczonej w warszawskich żłobkach jest najwyższa w Polsce! - Potwierdzają to rodzice – aż 96 proc. z nich jest zadowolonych i bardzo zadowolonych z opieki żłobkowej w Warszawie - podają władze miasta.