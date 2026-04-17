To najmłodsze poszukiwane z woj. mazowieckiego. Policja prosi o pomoc

Maria Hędrzak
2026-04-17 9:30

Mimo bardzo młodego wieku, zdaniem funkcjonariuszy zdążyły już wejść w konflikt z prawem. Policja regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych za różnego rodzaju przestępstwa. Wśród nich jest kilkanaście kobiet urodzonych w 2000 r. i później, których namierzeniem zajmują się mundurowi podlegli Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Mazowieccy policjanci poszukują długiej listy osób

Policyjna baza osób poszukiwanych, dostępna na stronie internetowej formacji, zawiera ponad 53,5 tys. nazwisk. Namierzeniem blisko dwóch tysięcy z nich zajmują się mazowieccy funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W tej podgrupie 1772 osób to mężczyźni, a 146 - kobiety. Na liście nie brakuje bardzo młodych osób, które urodziły się w 2000 r. lub później. Mowa tu o 78 mężczyznach i 12 kobietach. 

Najmłodsi poszukiwani ścigani są za najróżniejsze czyny - od wykroczeń do poważnych przestępstw. Przypisano im m.in. groźby karalne, kradzieże z włamaniem, oszustwa, udział w bójce lub pobiciu czy posiadanie środków odurzających.

Policjanci, którzy zajmują się publikowaniem w sieci wizerunków i danych poszukiwanych, apelują o pomoc w namierzeniu miejsca ich pobytu. Osoby posiadające ważne informacje w sprawach mogą to uczynić za pośrednictwem strony internetowej służby, mailowo ([email protected]) czy dzwoniąc pod numery 112 i 997. Przy każdej osobie internauci mogą także sprawdzić, która jednostka policji zajmuje się poszukiwaniami, aby zgłosić się bezpośrednio pod najlepszy adres.

Podsumowując, skala poszukiwań prowadzonych przez mundurowych pozostaje bardzo duża, a wśród osób ukrywających się przed organami ścigania nie brakuje także ludzi młodych, często podejrzewanych o poważne przestępstwa. Publikowanie wizerunków i danych w sieci to jeden z kluczowych elementów policyjnych działań, który ma zwiększyć prawdopodobieństwo ich odnalezienia. Istotną rolę w tym procesie odgrywa społeczeństwo - każda przekazana informacja może przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanych.

Z listą najmłodszych kobiet poszukiwanych przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, których wizerunki są dostępne w internecie, zapoznać możecie się poniżej:

