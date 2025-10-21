To ostatnie zdjęcie z Powstania Warszawskiego. Dziś w tym miejscu jest ruchliwe skrzyżowanie

Vanessa Nachabe
2025-10-21 14:03

Odkryj Warszawę, jakiej nie znasz. Przenieś się w czasie i zobacz ostatnią barykadę Śródmieścia Północnego, uwiecznioną na zdjęciach Eugeniusza Lokajskiego. Jak wyglądała ulica Świętokrzyska róg Marszałkowskiej w 1944 roku i co zostało z tamtych wydarzeń? Sprawdź, jak bardzo zmieniło się to miejsce.

Warszawa dawniej i dziś

i

Autor: Eugeniusz Lokajski „Brok”/MPW, Marek Zieliński Świętokrzyska róg Marszałkowskiej
Super Express Google News
  • Unikalne zdjęcia "Broka" przenoszą nas do Powstania Warszawskiego, ukazując ostatnią barykadę Śródmieścia Północnego.
  •  Fotografia przedstawia strategiczne skrzyżowanie Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, gdzie 80 lat temu toczyły się zacięte walki.
  • Zobacz, jak zmieniało się to miejsce od gruzów do tętniącego życiem centrum i jaką cenę zapłacono za wolność.

Ostatnia barykada Śródmieścia Północnego na zdjęciach „Broka”

Jak wyglądała ostatnia barykada Śródmieścia Północnego w czasie Powstania Warszawskiego? Unikalne zdjęcia Eugeniusza Lokajskiego „Broka” przenoszą nas w sam środek dramatycznych wydarzeń. Odkryj, jak zmieniało się to strategiczne miejsce i jaką cenę zapłacono za wolność 80 lat temu. Sprawdź, jak historia łączy się z teraźniejszością.

Prezentacja zdjęć z objętych powstaniem ulic Warszawy, wykonanych przez jednego z najsłynniejszych powstańczych fotoreporterów - Eugeniusza Lokajskiego „Broka” – udostępnionych nam do cyklu „Warszawa Dawniej i Dziś” przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziś przedstawiamy ostatnią fotografię z tej serii – obrazującą ostatnią barykadę Śródmieścia Północnego – zlokalizowaną na ulicy Świętokrzyskiej, tuż przed skrzyżowaniem z Marszałkowską. Ujęcie to zostało wykonane od strony wylotu ulicy Szkolnej, skierowane w stronę zachodnią, co pozwala na unikalne spojrzenie na strategiczne znaczenie tego miejsca w sierpniu 1944 roku.

Ulica Świętokrzyska w 1944 roku: świadectwo zniszczeń

Po prawej stronie fotografii, niemal na wyciągnięcie ręki, widoczny jest fragment narożnej kamienicy, stojącej niegdyś na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej – dziś już nieistniejącej. Ta konkretna kamienica posiadała niezwykle bogatą historię, będąc świadkiem przemian architektonicznych i społecznych Warszawy. Pierwotnie wzniesiona jako trzypiętrowy budynek, w latach 20. XX wieku została nadbudowana o dodatkowe dwa piętra, zyskując na okazałości. W kolejnej dekadzie przeszła gruntowną modernizację, podczas której usunięto jej dekoracyjne detale, zlikwidowano balkony, a okna powiększono, nadając jej bardziej modernistyczny charakter. Na narożniku budynku zawisł wówczas charakterystyczny neon Towarzystwa Ubezpieczeń „Europa”, symbolizujący nowoczesność i dynamiczny rozwój stolicy. Niestety, ten nowoczesny w wyglądzie gmach, w sierpniu 1944 roku, podczas tragicznych dni Powstania Warszawskiego, zmienił się w stertę gruzu po intensywnym niemieckim bombardowaniu. Po wojnie na jego miejscu powstały znane pawilony Domów Towarowych Centrum, popularnie nazywane „pawilonem Sawa”, które na długie lata wpisały się w krajobraz handlowy Warszawy.

WSPOMNIENIA POWSTAŃCA Z 1 SIERPNIA!

Polecany artykuł:

Hazard, fortuny i arystokratyczne skandale w sercu Warszawy

Barykady Powstania Warszawskiego: symbol oporu

Scena uwieczniona przez Eugeniusza Lokajskiego jest typowa dla Warszawy z sierpnia i września 1944 roku. Wówczas ulica Świętokrzyska, podobnie jak wiele innych arterii stolicy, opustoszała. W oknach okolicznych budynków czaili się strzelcy powstańczy, gotowi do obrony każdego skrawka wolnej ziemi, a na środku jezdni w pośpiechu uformowano barykadę. Była to nie tylko fizyczna zapora, ale także symbol oporu i determinacji mieszkańców. Takie barykady, budowane z gruzu, mebli, a nawet płyt chodnikowych, stanowiły kluczowy element obrony powstańczej, spowalniając niemieckie oddziały i umożliwiając powstańcom przegrupowanie. Dziś w tym samym miejscu pulsuje życie tętniącego centrum Warszawy. Tę część Śródmieścia wypełniają nowoczesne biurowce, liczne pasaże handlowe, stacje metra, a nieopodal rozciąga się zielony park Świętokrzyski, oferujący chwilę wytchnienia w miejskim zgiełku.

Warszawa dawniej i dziś: od ruin do tętniącej metropolii

Przechadzając się współczesną, pełną ruchu i gwaru ulicą Świętokrzyską, trudno jest uwierzyć, że zaledwie 80 lat temu rozgrywały się tu sceny pełne niewyobrażalnego bólu, heroizmu i poświęcenia. To właśnie dlatego tak ważne jest, by pamiętać o tych wydarzeniach i odwiedzać miejsca, które je upamiętniają. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego jest nie tylko lekcją historii, ale także sposobnością, by na własne oczy zobaczyć fotografie Eugeniusza Lokajskiego, takie jak ta przedstawiająca barykadę na Świętokrzyskiej. Dzięki jego unikalnemu spojrzeniu i niezwykłej odwadze możemy zrozumieć, jaką cenę zapłacono za wolność 80 lat temu. Jego zdjęcia to nie tylko dokumenty, ale świadectwa ludzkiej siły i niezłomnego ducha w obliczu zagłady. Warto podkreślić, że Eugeniusz Lokajski "Brok" był jednym z najważniejszych fotoreporterów Powstania, a jego dorobek to bezcenny materiał historyczny.

Polecany artykuł:

Sekrety Biblioteki Narodowej na wyciągnięcie ręki. Pałac Rzeczpospolitej zapras…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTANIE WARSZAWSKIE
Eugeniusz Lokajski