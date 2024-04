Ciekawe

To pierwszy las Miyawakiego w Warszawie! Dlaczego jest taki wyjątkowy?

alig 10:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

U podnóża Kopca Powstania Warszawskiego (od strony ul. Bartyckiej) powstał pierwszy w stolicy las Miyawakiego. Wyjątkowy mikrolas tworzy ponad 2 tys. roślin rodzimych gatunków, a sadzili go m.in. mieszkańcy Siekierek. Czym to miejsce wyróżnia się na tle pozostałych lasów w Warszawie i okolicy? Sprawdziliśmy to!