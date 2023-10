Totalny armagedon komunikacyjny. Wyłączą kilka stacji metra!

Tragedia pod Mińskiem Mazowieckim. Chłopiec szedł do szkoły, zmiótł go samochód. Nie żyje 14-latek

Przez sobotę i niedzielę zamiast metrem będziecie musieli korzystać z autobusowej linii zastępczej ZM1 oraz tramwajowej – 74. W trakcie prac modernizacyjnych autobusy będą jeździły między pl. Konstytucji a Kabatami do późnych godzin nocnych. Autobusy rozpoczną kursowanie około godziny 5 rano i w nocy z soboty na niedzielę będą jeździły do około godziny 3, a z niedzieli na poniedziałek do około 1.

Na tory wyjadą także tramwaje linii zastępczej 74. I podobnie jak autobusy ZM1, będą kursowały do późnych godzin nocnych. Warto dodać, że linia autobusowa 192 w weekend 21-22 października zostanie zawieszona, a na trasy linii 200 i N34 skierowane zostaną autobusy o większej pojemności.

Szczegóły trasy zastępczej komunikacji możecie zobaczyć TUTAJ.