Syrop na kaszel wycofany ze sprzedaży

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju siedemnastu wadliwych serii leku Pulmopect. To syrop przeciwkaszlowy zawierający lewodropropizynę. Jest stosowany w leczeniu suchego kaszlu u dzieci powyżej 2. roku życia i dorosłych. Lek jest dostępny bez recepty, więc cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów.

Chodzi o produkt leczniczy Pulmopect (Levodropropizinum), 30 mg/5 ml, syrop, butelka 200 ml oraz 30 mg/5 ml, syrop, butelka 100 ml. Podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie. Z obrotu wycofano następujące serie: 23371001A, 23371002A, 23371003A, 23371004A, 23371013A, 23371014A, 23371015A, 23371016A, 23371017A, 23371018A, 23371022C, 23371023A, 23371024A, 24371007A, 24371008A, 24371009A i 23371022A.

Wada produktu polega na występowaniu niejednorodnej konsystencji syropu i obecności galaretowatej substancji w roztworze, która nie ulega rozpuszczeniu pod wpływem wstrząśnięcia butelką.

Tysiące opakowań wadliwego syropu trafiły do pacjentów

Jak informuje serwis KtoMaLek.pl tylko w ciągu ostatnich 30 dni, w całej Polsce sprzedano ponad 16 tysięcy opakowań wadliwych partii syropu Pulmopect. Najwięcej sprzedaży odnotowano w Warszawie, gdzie do klientów aptek trafiło 550 opakowań. Kolejnymi miastami, w których sprzedano najwięcej wycofanego syropu, są: Szczecin, Gdańsk, Wrocław i Gniezno. Tam pacjenci kupili od 200 do 400 opakowań.

Według danych serwisu, między 100 a 200 opakowań wadliwego produktu leczniczego kupili również mieszkańcy Świnoujścja, Bytowa, Malborka, Płocka, Chrzanowa, Koszalina, Chojnic, Elbląga, Lublina, Wągrowca, Rybnika, Krakowa, Poznania, Mińska Mazowieckiego, Łodzi i Świdnicy.

Gdzie wyrzucić wadliwy lek?

W związku z wycofaniem syropu, warto sprawdzić domowe apteczki i pozbyć się wadliwego produktu. Należy jednak pamiętać, że jest to lek, który musi zostać poddany utylizacji. Nie można go więc wylać do zlewu czy wyrzucić do śmietnika. Zużyte, przeterminowane i nie nadające się do użycia leki należy wyrzucać do specjalnych pojemników, które znajdują się w większości aptek, a także w przychodniach czy szpitalach.

