Tragedia na drodze. Nie żyje 49-latka. Zginęła po czołowym zderzeniu dwóch aut

Godzisz. Tragiczna czołówka dwóch aut. Nie żyje 49-latka

Do wypadku doszło, gdy było jeszcze ciemno. Była godzina 5:30, gdy po lokalnej ośnieżonej drodze jechały dwa auta. Nagle doszło do nieszczęścia. - Funkcjonariusze ustalili, że zderzyły się jadące w przeciwnym kierunku pojazdy audi i honda. Policjanci z Posterunku Policji w Sobolewie, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia, po rozpoznaniu stanu poszkodowanych, rozpoczęli reanimację 49-letniej kobiety kierującej hondą. Czynności te przejęli strażacy, a następnie załoga pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo podjętych wysiłków służb, kobiety nie udało się uratować. Po przewiezieniu do szpitala 49-letnia mieszkanka powiatu garwolińskiego zmarła. Na skutek odniesionych obrażeń do szpitala trafił również 35-letni kierowca audi – opisuje zdarzenie i akcję ratunkową podkom. Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie.

W jaki sposób doszło do wypadku? Policjanci w dalszym ciągu ustalają przebieg zdarzenia. Na miejscu zbierane i zabezpieczane są ślady.