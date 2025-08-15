Tragedia pod Garwolinem. Tir uderzył w osobówkę, w środku było 5 osób. Są ofiary śmiertelne

Mateusz Kobyłka
2025-08-15 9:39

Tragiczny wypadek pod Garwolinem. W piątek (15 sierpnia) pod miejscowością Gocław tir zderzył się z samochodem osobowym. W środku było 5 osób. 2 zginęły na miejscu, resztę pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala. Policja wyjaśnia przyczyny tej tragedii.

Wypadek miał miejsce przed świtem. Służby zostały zaalarmowane o zderzeniu ciężarówki z samochodem osobowym. Siła uderzenia wyrzuciła wrak osobówki z drogi. – O godzinie 03:19, jak ze wstępnych ustaleń wynika, ciężarowy pojazd marki Renault z naczepą, którym kierował 64-letni trzeźwy mężczyzna, zawadził o stojący na poboczu na światłach awaryjnych samochód marki Renault Scenic, którym podróżowało 5 osób narodowości ukrainskiej. Niestety dwie osoby (kobieta i mężczyzna) poniosły śmierć na miejscu, a trzy, w tym jedna ciężko, zostały ranne i przetransportowane do szpital – przekazała podkom. Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie.

Policja informuje, że droga jest zablokowana, trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Wyznaczono objazd w Kołbieli, zjazd na trase K50, a następnie w miejscowości Piotrowice w drogę W801.

GARWOLIN