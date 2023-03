To była największa masakra w polskiej policji. Mija 20 lat od wielkiej tragedii w Magdalence

Czy to może się powtórzyć?

Tragiczny wypadek na drodze pod Makowem Mazowieckim. Nie żyją dwie osoby

O tragicznym wypadku poinformowała policja z Makowa Mazowieckiego. - Do zdarzenia doszło około godz. 3 w nocy. Według wstępnych ustaleń to kierujący fordem jadąc z Krasnosielca w kierunku Zamościa na prostym odcinku drogi z nieustalonej przyczyny zjechał z drogi, uderzył w znak drogowy i drzewo, a następnie wywrócił pojazd na bok. W wyniku tego zderzenia jadące autem 2 osoby poniosły śmierć na miejscu. W wypadku zginął 30 – letni pasażer i 20 – letni kierujący. Obaj to mieszkańcy powiatu makowskiego – informuje podkom. Monika Winnik.

Policjanci ustalili, że 20-latek nie miał prawa wsiadać "za kółko"! - kierujący posiadał aktualny sądowy zakaz kierowania pojazdami. Na miejscu wypadku policjanci wykonali czynności pod nadzorem prokuratora, które pozwolą wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny tego wypadku – informuje podkom. Winnik. Nie wiadomo, czy kierujący był trzeźwy. Prokuratura prawdopodobnie zleci dalsze badania.