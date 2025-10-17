Śmiertelny atak pod Radomiem. Ojciec zginął, matka walczy o życie. Policja podejrzewa syna!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-17 17:41

Wstrząsająca zbrodnia wstrząsnęła podradomską Jedlnią-Letnisko! Według ustaleń policji 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców w ich domu. Niestety, 63-letni ojciec zginął na miejscu, a 61-letnia matka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Sprawca został zatrzymany przez policję. Co się stało w spokojnej mieścinie?

Autor: Pixabay.com
Zbrodnia pod Radomiem. Syn zaatakował rodziców

Do zdarzenia doszło w czwartek, 17 października, po godzinie 12:30. Jak Policja Mazowiecka przekazała: "W Jedlni-Letnisko (pow. radomski) w jednym z domów 36-latek miał zaatakować swoich rodziców”. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policji i karetkę pogotowia.

Ojciec zginął na miejscu, matka walczy o życie

Niestety, na pomoc dla ojca było już za późno. „Na miejscu zmarł 63-letni mężczyzna, a 61-letnia kobieta trafiła do szpitala” – przekazano. Lekarze walczą o życie kobiety. Jej stan jest poważny.

Sprawca został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy. „36-latek został zatrzymany przez policjantów. Był trzeźwy” – czytamy w komunikacie. Co ciekawe, mężczyzna na co dzień nie mieszkał z rodzicami. Policja ustaliła również, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie było żadnych zgłoszeń dotyczących przemocy w tym domu.

„Policjanci prowadzą na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu” – informują policjanci.

ZABÓJSTWO
RADOM