Tragedia w Młodzieszynie: Mężczyzna przygnieciony przez samochód. Lądował śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło w środę, 13 sierpnia. O godzinie 7.44 świadkowie wezwali pomoc. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, zgłoszenie dotyczyło osoby przygniecionej przez pojazd w Młodzieszynie.

Po przybyciu na miejsce strażaków okazało się, że poszkodowany mężczyzna, na szczęście przytomny, został już wydobyty spod pojazdu. Z pomocą ruszyły mu osoby postronne. Strażacy natychmiast udzielili rannemu pomocy medycznej.

„Po udzieleniu pomocy medycznej na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala przez helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W działaniach uczestniczyły zastępy z JRG PSP w Sochaczewie i z OSP KSRG Młodzieszyn - w sumie 12 strażaków” – informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Poszkodowany trafił do szpitala. Służby nie udzielają informacji na temat jego stanu zdrowia. Sprawę wypadku bada policja.