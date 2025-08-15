Dramat w Młodzieszynie: Mężczyzna przygnieciony przez samochód. Lądował śmigłowiec LPR

W Młodzieszynie pod Sochaczewem doszło do dramatycznego wypadku. Mężczyzna został przygnieciony przez pojazd. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany, w ciężkim stanie, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło w środę, 13 sierpnia. O godzinie 7.44 świadkowie wezwali pomoc. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, zgłoszenie dotyczyło osoby przygniecionej przez pojazd w Młodzieszynie.

Po przybyciu na miejsce strażaków okazało się, że poszkodowany mężczyzna, na szczęście przytomny, został już wydobyty spod pojazdu. Z pomocą ruszyły mu osoby postronne. Strażacy natychmiast udzielili rannemu pomocy medycznej.

„Po udzieleniu pomocy medycznej na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala przez helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W działaniach uczestniczyły zastępy z JRG PSP w Sochaczewie i z OSP KSRG Młodzieszyn - w sumie 12 strażaków” – informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Poszkodowany trafił do szpitala. Służby nie udzielają informacji na temat jego stanu zdrowia. Sprawę wypadku bada policja.

