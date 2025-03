Tragedia w Nowym Dworze Mazowieckim! Znaleziono ciało. 46-latek aresztowany

Chcesz mieszkać jak Złotopolscy? Teraz to możliwe! Dworek z serialu wystawiony na sprzedaż

W ubiegłym tygodniu dyżurny nowodworskiej komendy otrzymał dramatyczne zgłoszenie. W jednym z mieszkań w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono ciało mężczyzny. Na miejsce natychmiast skierowano policję i prokuratora. Ustalono, że wcześniej w mieszkaniu odbyła się libacja alkoholowa.

Jeszcze tego samego dnia policjanci Wydziału Kryminalnego wpadli na trop osoby, która mogła mieć związek ze śmiercią 49-latka. Ustalili, że 46-latek ukrywa się na terenie sąsiedniego powiatu.

Libacja zamieniła się w krwawą jatkę. 38-latek zadał śmiertelny cios kompanowi od kieliszka

Zatrzymanie podejrzanego i areszt. 46-latkowi grozi nawet dożywocie

Funkcjonariusze z Nowego Dworu Mazowieckiego wytropili podejrzanego na wytypowanej posesji. Po zatrzymaniu mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie. Po zebraniu materiału dowodowego, 46-latek usłyszał prokuratorski zarzut.

Jest podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt dla 46-latka. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Sprawa jest bardzo poważna. Mężczyźnie grozi kara od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.