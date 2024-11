Tragedia w Pułtusku. Nie żyje 16-latka. 18-letni kierowca wjechał w tył ciężarówki

Aż cztery pasy ruchu w każdą stronę. To będzie najszersza autostrada w Polsce. Decyzja zapadła

Pułtusk. 16-latka zginęła w wypadku

Do zdarzenia doszło o godzinie 4:30 na ulicy Wyszkowskiej w Pułtusku. Mercedes prowadzony przez 18-letniego kierowcę wjechał w tył ciężarówki. 16-letnia pasażerka samochodu osobowego zginęła na miejscu. Auto zostało kompletnie zmiażdżone.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci z technikiem kryminalistyki, sporządzając oględziny pojazdów i miejsca zdarzenia, a droga DW 618 była zablokowana. Po zakończeniu czynności ruch został przywrócony, przekazała mł. asp. Magdalena Bielińska z KPP w Pułtusku.

Kierowcy byli trzeźwi

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Niewykluczone, że do wypadku przyczyniły się niekorzystne warunki pogodowe. Kierujący zostali przebadani, byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń.