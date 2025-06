Tragedia w rodzinie zastępczej w Warszawie. 4-miesięczny Oskarek nie żyje. Matka wyjdzie z więzienia

Matka czteromiesięcznego Oskara, który zmarł w rodzinie zastępczej zaledwie kilka dni po umieszczeniu go tam przez służby, w czwartek (26 czerwca) opuści więzienie − potwierdziła reporterka Polsat News Beata Glinkowska. Do tej decyzji doprowadziły działania przedstawicieli Rzecznika Praw Dziecka. Śmierć dziecka i kontrowersje wokół postępowania służb wstrząsnęły opinią publiczną i doprowadziły do licznych kontroli oraz śledztwa prokuratury.