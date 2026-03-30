Przerażająca relacja sąsiadów, W mieszkaniu w Wołominie znaleziono ciała dwóch osób, ranny 19-latek w szpitalu

Ciała dwóch osób w Wołominie. 19-latek w szpitalu

W jednym z bloków przy ulicy Mieszka I w Wołominie odkryto ciała dwóch starszych osób. W lokalu przebywał także ranny 19-latek, który został przewieziony do szpitala. Policja podejrzewa, że mogło dojść do rodzinnej tragedii.

Jak przekazała w PolsatNews podkom. Monika Kaczyńska z KPP w Wołominie, zgłoszenie wpłynęło w poniedziałek rano (30 marca). Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce potwierdzili, że w mieszkaniu znajdują się ciała dwóch starszych osób. Nieoficjalnie to dziadkowie 19-latka.

Policja nie ujawnia na razie stanu zdrowia rannego mężczyzny ani szczegółów prowadzonego śledztwa.

Jak relacjonuje reporter Super Expressu, na miejsce skierowano ogromne siły policji, które zabezpieczają teren. Obecni na miejscu sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

- Przyjechała karetka, policja przyjechała. Mąż mi powiedział, że ktoś został śmiertelnie nożem ugodzony - mówi nam pani Danuta.

Z kolei okoliczna młodzież wspomina, że 19-latek miał problem z nadużywaniem telefonu.