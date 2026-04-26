Tragiczne odkrycia w Wiśle. Jednego dnia znaleziono dwa ciała

Jednego dnia z Wisły wydobyto dwa ciała

Sobotnie popołudnie w podwarszawskim powiecie legionowskim przyniosło tragiczne odkrycia. Jak poinformował Miejski Reporter, pierwsze ciało znaleziono przed godziną 13:00 w Jabłonnie. Kolejna informacja o ludzkich zwłokach w Wiśle napłynęła trzy godziny później, tym razem z okolic Rajszewa.

W obu tych miejscach szybko pojawiły się służby, teren był odpowiednio zabezpieczany. Na razie żadne szczegóły spraw nie są znane. Nie wiadomo, jak długo ciała pozostawały w wodzie.

- Wstępnie funkcjonariusze ustalili tożsamość tych osób. To dwaj mężczyźni wieku 30 i 33 lat. Policyjne czynności były nadzorowane przez prokuratora. [...] Na ten moment te sprawy nie są łączone - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

