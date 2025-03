Tragiczny weekend w Warszawie i okolicach. Ciało kobiety dryfowało w Wiśle, drugie utknęło w Kanale Żerańskim

Wybudowali betonowego potwora za pół miliona w Warszawie. Mieszkańcy podzieleni: „co to jest?!”

CO SIĘ STAŁO?

Warszawa. Ciało kobiety dryfowało w Wiśle

W sobotę, 29 marca, służby zostały zaalarmowane o ciele dryfującym w Wiśle. Zastępy straży pożarnej z OSP Łomianki oraz JRG 11 Warszawa, wyposażone w łódź, natychmiast udały się na miejsce zdarzenia.

Dzięki wykorzystaniu drona, należącego do jednego z druhów OSP, potwierdzono, że w wodzie znajdują się zwłoki. Po konsultacji z Policją, strażacy zwodowali łódź motorową i wydobyli ciało na brzeg. To ok. 30-letnia kobieta. Na razie przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana.

Szukali zaginionego Krzysia Dymińskiego w Wiśle. Ojciec wyłowił zwłoki z rzeki

Makabryczne odkrycie w Kanale Żerańskim

Tego samego dnia, w Kanale Żerańskim, dokonano kolejnego makabrycznego odkrycia. Zwłoki 64-letniego mężczyzny odnaleziono w rowie melioracyjnym, na wysokości miejscowości Nieporęt w powiecie legionowskim.

Służby otrzymały zgłoszenie o "osobie znajdującej się w wodzie".

Strażacy wyciągnęli ciało z kanału i przekazali je ratownikom medycznym.

Lekarze stwierdzili zgon i odstąpili od reanimacji.

Służby będą ustalać, czy śmierć znalezionych osób była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, samobójstwa, czy też przyczyniły się do niej osoby trzecie.