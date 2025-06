Tragiczny wypadek pod Kozienicami: Jedna osoba nie żyje, kilka rannych!

Jak informuje policja, w wypadku uczestniczyły dwa pojazdy. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia Toyoty Corolli i Volkswagena Craftera” – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami kom. Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

W wyniku zderzenia śmierć poniosła pasażerka Toyoty Corolli. Kierowca tego pojazdu został przetransportowany do szpitala. Ranni zostali również dwaj pasażerowie Volkswagena Craftera. Na miejscu zdarzenia pracowały służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

Kierowca Volkswagena Craftera był trzeźwy. Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

W związku z wypadkiem droga wojewódzka nr 738 była całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy:

od strony Kozienic – na Bąkowiec i Garbatkę

od strony Gniewoszowa – na Oleksów

