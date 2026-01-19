Tragiczny wypadek w Warszawie. Auto wpadło w pieszych. Nie żyje 6-latek

Tragiczny wypadek w Warszawie. Auto wpadło w pieszych. Nie żyje 5-latek

Tragiczną wiadomość potwierdził w rozmowie z ESKĄ rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. – Niestety mogę potwierdzić tę informację. Około godzin 16 trafił do nas 6-letni chłopiec z wypadku na ul. Grochowskiej w Warszawie. Zgodnie z informacjami, jakie otrzymałem od lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, trafił do nas w stanie śmierci dokonanej. Nasi lekarze przez ponad pół godziny prowadzili reanimację, która niestety nie przyniosła efektu i lekarze stwierdzili zgon pacjenta – powiedział w rozmowie z dziennikarzami ESKI rzecznik prasowy szpitala Mariusz Mazurek.

Przypomnijmy, że do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej. – Toyota jechała ulicą Grochowską, Ford ulicą Zamieniecką, skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. W efekcie Toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na którym byli piesi, m.in. kobieta z dzieckiem – przekazał wcześniej mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

