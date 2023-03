Tragedia w Żyrardowie. To 21-latek potrącił pieszego i zostawił na pewną śmierć!

i Autor: Policja Mazowiecka Tragiczny wypadek w Żyrardowie. To 21-latek potrącił pieszego i zostawił na pewną śmierć!

Potrącił mężczyznę i zwiał

Policjanci z Żyrardowa zatrzymali sprawcę tragicznego wypadku, do którego doszło 6 marca. Jak się okazało, to 21-latek najpierw potrącił pieszego, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannego mężczyznę na pewną śmierć. Życia 83-letniego pieszego nie udało się uratować. 21-latkowi grozi nawet do 12 lat więzienia.