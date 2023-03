Bmw zgniecione przez tira jak puszka na trasie S8. Obaj kierowcy uciekli! Co tam się stało?

Żyrardów. Śmiertelne potrącenie pieszego. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Sytuacja miała miejsce 6 marca bieżącego roku. W okolicach godziny 18:30 przy skrzyżowaniu ul. Mireckiego i Ossowskiego w Żyrardowie doszło do potrącenia pieszego. Kierujący Volkswagenem Fox uciekł z miejsca zdarzenia. Nie udzieli pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Ten, niestety zmarł.

– Poszukiwany jest samochód marki Volkswagen Fox lub o podobnym modelu, koloru ciemnego, czarny, szary, ciemno szary bądź granatowy z oderwanym całkowicie bocznym lusterkiem od strony pasażera – apeluje żyrardowska policja.

Poszukiwane są również osoby, które mają zainstalowane kamerki samochodowe z przodu lub tyłu pojazdu, które w dniu 6 marca poruszali się ul. Mireckiego w godzinach 18:25 do 18:45, ale również od strony miejscowości Puszcza Mariańska, ul. Reymonta do ul. 1-go Maja w godzinach 18:20 do 18:30.

– Ponadto prosimy o wszelkie informacje o pojazdach osobowych koloru ciemnego, które nie posiadają prawego bocznego lusterka bądź w ostatnich dniach takiego nie posiadały. Informacje można przekazać osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie, a także poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel. 47 705 8200 lub 47 705 8115 – dodają funkcjonariusze tamtejszej policji.