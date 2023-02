Co on zrobił!?

Warszawa, Białołęka. Potrącenie nastolatka na przejściu dla pieszych

Z samego rana w czwartek, 9 lutego, doszło do tragicznego wypadku na skrzyżowaniu ul. Świderskiej i Świętosławskiego na warszawskiej Białołęce. Doszło tam do potrącenia nastolatka, który przechodził przez przejście dla pieszych. Chłopak najprawdopodobniej szedł na poranne zajęcia do pobliskiego liceum. Jego obrażenia były na tyle poważne, że zespół ratownictwa medycznego, który pojawił się na miejscu, zdecydował na przetransportowanie go do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca. Trwają jego poszukiwania.

Informacje o wypadku potwierdził nam również Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. – Zgłoszenie dostaliśmy o 8:22. Ze wstępnych ustaleń, doszło do potrącenia 16-latka na przejściu dla pieszych. Kierujący Fordem Focusem oddalił się z miejsca, trwają jego poszukiwania – skomentował policjant.

Przypominamy, każdy kierowca ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy po wypadku. – Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – czytamy w kodeksie karnym.