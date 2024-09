Warszawa. Remont torowisk tramwajowych na Woli

W sobotę, 7 września, ruszył kolejny etap prac remontowych linii tramwajowych w Warszawie. Na pierwszy ogień pójdzie rozjazd na rondzie „Radosława”, od strony ulicy Okopowej. Przy okazji zostanie wyremontowane torowisko na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Anielewicza. Nowa nawierzchnia na przejeździe ucieszy kierowców. Utrudnienia w ruchu już mniej, jednak Tramwaje Warszawskie zapewniają, że prace zostały rozplanowane tak, by jak najbardziej zmniejszyć niedogodności. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Kolejna ulica w Warszawie rozkopana! Budują nową linię tramwajową Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Warszawa. Tramwaje znikną z Okopowej

Wymiana rozjazdu na rondzie "Radosława" potrwa od soboty, 7 września, do niedzieli, 15 września. Na tydzień tramwaje znikną z Okopowej: od skrzyżowania z aleją "Solidarności, do ronda Radosława. Linia tramwajowa 27 zostanie zawieszona, tramwaje linii 1 pojadą alejami Jana Pawła II i Solidarności, a pasażerowie poruszający się linią 22 przejadą aleją "Solidarności i Wolską do pętli przy Cmentarzu Wolskim.

Zamiast tramwajów uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z2. Inaczej pojedzie też 180 do Wilanowa, prosto przez Okopową do Żytniej. Linia nocna N41 do Dworca Centralnego poprowadzi przez Okopową Towarową i Aleje Jerozolimskie.

Skrzyżowanie Okopowej i Anielewicza

Od czwartku, 12 września, do poniedziałku, 16 września, robotnicy przeprowadzą prace na torowisku przy skrzyżowaniu Okopowej i Anielewicza. Przejazd Okopową zostanie zamknięta. Objazdy wyznaczono ulicami Smoczą i Żytnią.