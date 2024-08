Czołowe zderzenie autobusu miejskiego z tramwajem. Kierowca zasłabł za kierownicą

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

W piątek po południu na warszawskiej Woli, przy ul. Połczyńskiej 4, doszło do czołowego zderzenia autobusu miejskiego numer 197 z tramwajem. Na miejscu zdarzenia niemalże natychmiast pojawiły się cztery zespoły ratownictwa medycznego, strażacy oraz policjanci.

− W wyniku zdarzenia kierowca autobusu został poszkodowany. Wymaga dalszej diagnostyki i hospitalizacji, dlatego decyzją kierownika ZRM został już przewieziony do szpitala − przekazała w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

Jak udało nam się ustalić, kierujący autobusu najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą, co doprowadziło do zderzenia. Te ustalenia potwierdził w rozmowie z nami Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. – Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 13. Kierujący autobusem miejskim zasłabł za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w osobówkę. Następnie zderzył się z tramwajem. Decyzją ratowników medycznych został przetransportowany do szpitala – przekazał "Super Expressowi" policjant.

Ratownicy medyczni poinformowali również, że żaden z pasażerów na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Czołowe zderzenie subaru i mazdy o czwartej rano. Nie żyje dwóch kierowców.

Poważny wypadek pod Legionowem. Zderzenie czterech aut w Nieporęcie

Zaledwie dwa tygodnie temu informowaliśmy was o tragicznym wypadku, do którego doszło w miejscowości Nieporęt (pow. legionowski). W godzinach porannych zderzyły się tam cztery osobówki: toyota, bmw, skoda oraz volkswagen. W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a cztery inne zostały ranne.

− Doszło do zderzenia czterech pojazdów osobowych. Poszkodowane były cztery osoby. Na miejscu obecny był również zespół ratownictwa medycznego. Z uwagi na mnogość osób rannych, ratownicy ze straży pożarnej również udzielali innym pomocy medycznej − mówił nam mł. bryg. Tomasz Suracki z legionowskiej straży pożarnej.

Więcej o tym zdarzeniu możecie przeczytać tutaj: Cztery osoby poszkodowane, jedna zginęła na miejscu