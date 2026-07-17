Trwają pilne poszukiwania 14-letniego Jakuba. Potrzebna pomoc w odnalezieniu chłopca

Mundurowi próbują odnaleźć 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego z Ostrołęki.

Ślad za nastolatkiem urywa się w rejonie ulicy Prądzyńskiego.

Służby apelują o pilne zgłaszanie wszelkich wskazówek mogących pomóc w śledztwie.

Zaginięcie 14-latka w Ostrołęce

Funkcjonariusze z ostrołęckiej komendy miejskiej intensywnie pracują nad odnalezieniem czternastoletniego Jakuba Mierzejewskiego. Wiadomo z całą pewnością, że nastolatek po raz ostatni przebywał w okolicach ulicy Prądzyńskiego w Ostrołęce, po czym zniknął bez śladu.

Jak wygląda zaginiony Jakub Mierzejewski?

Poszukiwany chłopiec mierzy mniej więcej 173 centymetry wzrostu. Jego znakiem szczególnym są ciemnoblond włosy z pofarbowaną na bordowo grzywką. Kiedy widziano go po raz ostatni, miał na sobie ciemne szorty oraz czarną koszulkę, a także charakterystyczne buty typu Crocs we wzór przypominający moro.

Policja w Ostrołęce czeka na zgłoszenia w sprawie Jakuba

Stróże prawa zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich obywateli, którzy mijali ostatnio chłopca lub wiedzą cokolwiek o jego aktualnym losie, o niezwłoczny kontakt z oficerem dyżurnym ostrołęckiej komendy pod bezpośrednim numerem telefonu 47 704 14 24. Mundurowi zachęcają ponadto do szerokiego udostępniania oficjalnego komunikatu w przestrzeni wirtualnej, co może znacząco zwiększyć szanse na pomyślne zakończenie akcji poszukiwawczej.