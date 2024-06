Trzaskowski powołał komisarza na Bielanach. Burmistrz Grzegorz Pietruczuk: Zarząd mamy prezydencki, ale...

- Tak, jestem burmistrzem dzielnicy Bielany na kolejną kadencję. Zarząd mamy prezydencki, ponieważ minął czas, w którym mogli wybrać go radni dzielnicy. Dzięki zaangażowaniu prezydenta Rafała Trzaskowskiego udało się wypracować kompromis, na którym będziemy budować koalicję Stowarzyszenia Razem dla Bielan z Koalicją Obywatelską. Tak więc, choć zarząd mianował prezydent, to jak najbardziej mamy demokratyczny mandat – potwierdza burmistrz-komisarz Grzegorz Pietruczuk.

Razem z Pietruczukiem Bielanami będą rządzić dotychczasowi wiceburmistrzowie – Włodzimierz Piątkowski z komitetu burmistrza oraz trzy osoby z KO: Sylwia Lacek, Andrzej Malina i Ilona Popławska. Co ciekawe, burmistrz przekonuje, że jedna osoba z KO w połowie kadencji miałaby odejść i oddać miejsce komuś z komitetu Razem dla Bielan. Politycy KO o takim rotacyjnym stanowisku nie wspominają. Koalicjanci uzgodnili już wspólny program na kolejne 5 lat na Bielanach. - Czekamy na podpisanie już spisanego porozumienia koalicyjnego – potwierdza Pietruczuk. W programie są obietnice o budowie Muzeum Historii Bielan na Placówce, tworzeniu senioralnych centrów na Chomiczówce, miejscu aktywności lokalnej przy ul. Perzyńskiego czy kontynuacji Bielańskich Rewolucji Podwórkowych

W siedmiu dzielnicach Warszawy dokonały się zmiany na stanowiskach burmistrzów. W pięciu dzielnicach burmistrzami zostały nowe osoby – to Białołęka, Ochota, Praga-Północ, Targówek i Żoliborz. W dwóch kolejnych - na Bemowie i w Wawrze, burmistrzowie przeszli z innych dzielnic. Na Bemowo „przeskoczył” burmistrz Białołęki Grzegorz Kuca, a do Wawra burmistrz Żoliborza Bogdan Michalec. W pozostałych dzielnicach rządzą już dotychczasowi włodarze. Tylko na Bielanach nie udało się wybrać zarządu dzielnicy w terminie. Dlaczego?

W pewnym momencie w martwym punkcie stanęły rozmowy między Koalicją Obywatelską a lokalnym komitetem Razem dla Bielan, którego liderem jest burmistrz Grzegorz Pietruczuk, który wygrał wybory w dzielnicy. Komitet Pietruczuka wprowadził do rady dzielnicy 11 radnych, czyli o dwie osoby więcej, niż miał do tej pory. KO zdobyła 9 mandatów, a PiS – pięć. Jak słyszeliśmy nieoficjalnie, rozmowy z Koalicją Obywatelską utknęły z dwóch powodów. Pierwszym była liczba osób z poszczególnych klubów w zarządzie (i jedna i druga strona chciała mieć przewagę liczebną w 5-osobowym zarządzie), a drugą – personalia. Burmistrz Grzegorz Pietruczuk nie do końca akceptował swoją dotychczasową zastępczynię z PO – Sylwię Lacek i próbował się sprzeciwiać, by pozostała we władzach, Koalicja zaś oburzała się, że chce wpływać na ich kandydatury. Sylwia Lacek ma jednak poparcie we władzach PO. A skoro radni nie dogadali się w terminie (minął 7 czerwca 2024), burmistrza-komisarza musiał wskazać w trybie nadzoru prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Ponieważ jest po terminie, to zarząd musi być powołany przez prezydenta ale jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, to prezydent wskaże zarząd w składzie wynikającym ze wspólnych ustaleń – mówiła nam w ubiegłym tygodniu rzeczniczka prezydenta Monika Beuth. 18 czerwca 2024 prezydent Rafał Trzaskowski powołał ten nowy uzgodniony z dzielnicowymi radnym - zarzad Bielan z Grzegorzem Pietruczukiem na czele.