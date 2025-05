Trzy dni temu wyszedł na ryby i nie wrócił. W Pułtusku trwają pilne poszukiwania wędkarza

Pułtusk. Zaginięcie wędkarza

Wszystko zaczęło się w poniedziałek, 26 maja, tuż przed godziną 21:00. To wtedy zrozpaczona rodzina zgłosiła zaginięcie 75-letniego wędkarza, który wybrał się na ryby nad Narew. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu pułtuskiego, jak zwykle poszedł łowić, ale tym razem nie wrócił i nie dał znaku życia. Bliscy natychmiast zaalarmowali służby.

Jak informuje mł. asp. Magdalena Bielińska:

"Natychmiast służby rozpoczęły akcję poszukiwawczą. Na rzekę skierowano łódź policyjną, strażacką oraz łodzie OSP z terenu powiatu pułtuskiego, jak również ratowników WOPR. Na miejsce wezwano płetwonurków, którzy poszukiwali mężczyzny w miejscu w którym ostatni raz był widziany".

Na Narwi pojawiły się łodzie policyjne, strażackie i WOPR. Do akcji wkroczyli także płetwonurkowie, którzy przeczesywali dno rzeki w miejscu, gdzie ostatni raz widziano wędkarza. Niestety, pierwsze godziny poszukiwań nie przyniosły rezultatu.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

27-latek miał dwa promile i wjechał do rzeki. Uratował go wędkarz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dron z termowizją i sonary

We wtorek poszukiwania wznowiono z jeszcze większą intensywnością. Służby nie poddają się i wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt.

Do akcji dołączył policyjny dron z termowizją, który skanował Narew i tereny przybrzeżne z powietrza. Łodzie wyposażone w sonary przeczesywały dno rzeki, próbując zlokalizować jakiekolwiek ślady.

Co się stało nad Narwią?

Co mogło się stać? To pytanie zadają sobie wszyscy. Czy 75-latek zasłabł i wpadł do wody? A może doszło do nieszczęśliwego wypadku? Na razie żadna z hipotez nie została potwierdzona. Służby badają wszystkie możliwe scenariusze.

Mimo upływającego czasu, nie tracą nadziei. Akcja poszukiwawcza trwa nieprzerwanie. Policjanci, strażacy, ratownicy WOPR i funkcjonariusze Straży Rybackiej robią wszystko, co w ich mocy, by odnaleźć zaginionego wędkarza.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego wędkarza w poniedziałek wieczorem nad Narwią, o kontakt z najbliższą jednostką policji. Każda informacja może być cenna i pomóc w odnalezieniu mężczyzny.