Tuliła niemowlę, spadła z ósmego piętra. Matka i dziecko walczą o życie. Mieszkańcy są w szoku

Matka z dziecka spadły z ósmego piętra

Mrożący krew w żyłach dramat rozegrał się przed południem 27 marca. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że kobieta skoczyła z 8. piętra bloku przy ul. Górczewskiej na Bemowie. W ramionach tuliła niespełna roczne dziecko.

Nieznane są szczegóły tego rozdzierającego serce dramatu. Policja z uwagi na charakter zdarzenia nie komentuje sprawy. Nasz reporter, który był na miejscu, przekazał, że kobieta i jej pociecha upadli na niewielki fragment ogródka pod blokiem.

Matka i dziecko walczą o życie

To prawdziwy cud, że oboje przeżyli upadek z tak dużej wysokości. Z naszych informacji wynika, że oboje w ciężkim stanie zostali przetransportowani do szpitala. Dzień po tragicznym zdarzeniu, we wtorkowe przedpołudnie, udało nam się nieoficjalnie ustalić, że wciąż walczą o życie.

Mieszkańcy nie mogą uwierzyć

Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to, co się stało. - Tu jest cicho i spokojnie. To okropna tragedia - powiedziała nam jedna z mieszkanek osiedla. Pod naszym artykułem udostępnionym w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy. Znaczna ich część odnosi się do problemów, z jakimi przychodzi borykać się w obecnych czasach.

„Ludzie zaczynają sobie nie radzić z codziennością i drożyzną, pomocy znikąd tylko wymagania. Ten pędzący napór życia i codzienności doprowadza do takich tragedii”

„Depresja to jest bardzo ciężka choroba, po urodzeniu dziecka często się bardzo nasila. Rodzina i bliscy muszą bardzo wspierać młodą matkę. Znam to z autopsji”

„Przeraża mnie myśl, że takich zdarzeń będzie więcej, zero pomocy, wsparcia od strony państwa i bliskich, ludzie już mają dość inflacji, wzrostu rat kredytów, to jak mają żyć?”

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia