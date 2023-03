Katastrofa Flixbusa z Warszawy do Odessy. Pasażerowie uciekali przez pole

Katastrofa Flixbusa z Warszawy do Odessy

Informację o wypadku w obwodzie chmielnickim, do którego doszło we wtorek, 28 marca, przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych policja obwodu chmielnickiego. Ze wstępnych ustaleń ukraińskiej policji wynika, że kierowca autokaru jadącego do Odessy stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Następnie autobus się przewrócił na bok.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Funkcjonariusze z Wydziału Śledczego ds. Przestępstw Transportowych Departamentu Głównego Policji Państwowej wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku.

Ukraińska policja podała, że autokarem Flixbus podróżowało dwóch kierowców oraz 25 pasażerów, w tym dwoje dzieci. Jak podaje ukraiński portal „Suspilne”,18 osób z różnymi obrażeniami trafiło do Wołoczyskiego Centralnego Szpitala Rejonowego

Dyrektor tej placówki medycznej, Wiktor Czubar, przekazał w rozmowie z portalem, że według niego troje rannych przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii, ich stan jest średni i stabilizuje się. Wszyscy pozostali dorośli zostali przewiezieni na różne oddziały urazowe i chirurgiczne.

Jak dodał, do szpitala trafiła także dwójka dzieci w wieku 9 i 14 lat. - Ich stan jest zadowalający - stwierdził Wiktor Czubar.

Czy autokarem podróżowali Polacy?

Nie wiadomo, czy wśród podróżnych byli Polacy. O wtorkowy wypadek polskiego autobusu w Ukrainie zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czekamy na odpowiedź.