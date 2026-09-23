Tyle kosztują korepetycje w Polsce. Takich cen dawno nie było

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Dla części uczniów lekcje w szkole nie wystarczają i potrzebują oni dodatkowego wsparcia z matematyki, języków obcych czy przedmiotów wymagających większego przygotowania. Korepetycje od lat są popularnym rozwiązaniem, ale ile kosztują? Ceny zależą nie tylko od przedmiotu, lecz także od miejsca zamieszkania i formy lekcji.

Ile kosztują korepetycje w Polsce?

Według raportu Obserwatorium Cen Korepetycji Polska za II kwartał 2026 roku mediana ceny prywatnych korepetycji wynosi 70 zł za godzinę. Analizę przygotowano na podstawie obserwacji cen, obejmujących 27 przedmiotów oraz 20 największych miast w Polsce. Gdzie jednak ceny są najwyższe? W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy listę miast wraz z cenami.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny korepetycji w Polsce. Tutaj jest najdrożej

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Korepetycje online tańsze?

Według analizowanych danych korepetycje online nie są tańsze. Mediana ceny:

korepetycji ogółem: 70 zł/h

korepetycji online: 70 zł/h.

Różnica pojawia się dopiero przy konkretnych przedmiotach. Przykładowo informatyka online kosztuje medianowo 100 zł/h, podczas gdy ogólna mediana dla tego przedmiotu wynosi 65 zł. Z kolei biologia online jest tańsza - 60 zł/h wobec 70 zł w ogólnej medianie.

Najtańsze korepetycje. Ten przedmiot kosztuje tylko 47,50 zł za godzinę

Najmniej trzeba zapłacić za korepetycje z plastyki. Mediana ceny w tej kategorii wynosi 47,50 zł za godzinę. Niewiele więcej kosztują zajęcia z rosyjskiego, gdzie mediana to 50 zł za godzinę. Dla porównania, za matematykę czy chemię trzeba zapłacić medianowo 60 zł. Różnice pokazują więc, że wybór przedmiotu ma duże znaczenie dla kosztów dodatkowej nauki.